心臓高周波アブレーション装置業界の市場動向：2031年には3319百万米ドル規模に成長
2025年9月10日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「心臓高周波アブレーション装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、心臓高周波アブレーション装置市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．心臓高周波アブレーション装置市場規模
心臓高周波アブレーション装置は、心房細動や頻脈などの不整脈治療で使用される医療機器で、カテーテル先端から高周波エネルギーを照射し、異常な電気信号を発生させる心筋組織を焼灼します。従来の薬物療法に比べて根治性が高く、低侵襲で回復も早いことから、近年急速に普及しています。最新機種では3Dマッピングシステムや画像誘導技術を統合し、手技の正確性と安全性を向上。さらに、冷却カテーテルや接触力センサー搭載モデルの導入で、治療時間短縮と成功率向上が進んでいます。高齢化に伴う心疾患患者増加により、市場成長が見込まれる分野です。
心臓高周波アブレーション装置の世界市場規模は2024年に2108百万米ドルと推定され、2025年には2237百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が3319百万米ドルに達すると見込まれています。
２．心臓高周波アブレーション装置市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
心臓高周波アブレーション装置市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Medtronic、 Abbott Laboratories、 Boston Scientific、 Biotronik、 St. Jude Medical、 LivaNova、 MicroPort、 Osypka Medical、 Sorin Group、 Cardiac Science、 Lepu Medical、 Shanghai MicroPort EP MedTech、 B. Braun Melsungen、 Shree Pacetronix、 Vitatron、 Pacetronix、 Oscor、 Lepu Medical Technology （Beijing）、 Biotronik SE & Co. KG
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
心臓高周波アブレーション装置市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：by RF Electrode Material、 by RF Electrode Shape
用途別：Hospital、 Clinic
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が心臓高周波アブレーション装置市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
