メディパワー市場規模予測：2031年には1798百万米ドルに到達へ
2025年9月10日に、QYResearch株式会社は「メディパワー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、メディパワーの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、メディパワーの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．メディパワー市場概況
メディパワーは、医療機器向けに設計された高信頼性の電源装置ブランドで、医療用イメージング装置、手術支援ロボット、患者モニタリング機器などで利用されています。国際的な医療安全規格（IEC60601など）に準拠し、低漏れ電流、耐ノイズ性能、高効率化を実現しています。近年は高周波手術装置やMRIなどの高負荷機器に対応する高出力モデルや、モジュール型・小型化電源の開発が進んでいます。医療IoTの普及に伴い、クラウド接続やリモート監視機能を備えたスマート電源の需要も高まっており、病院全体の省エネ管理や安全運用に寄与しています。
2024年におけるメディパワーの世界市場規模は、1104百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）7.3%で成長し、2031年までに1798百万米ドルに達すると予測されている。
２．メディパワーの市場区分
メディパワーの世界の主要企業：Advanced Energy、 Powerbox （Cosel Co）、 Delta Electronics、 MEAN WELL、 XP Power、 TDK、 Astrodyne TDI、 SL Power、 Inventus Power、 SynQor、 CUI Inc、 RECOM Power、 GlobTek、 Cincon Electronics Co、 Shenzhen Megmeet Electric、 MORNSUN、 Fuhua Electronic、 Friwo、 Enedo、 Arch Electronics Corp
上記の企業情報には、メディパワーの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
メディパワー市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：AC-DC Power Supply Device、 DC-DC Power Supply Device
用途別：Diagnostic Equipment、 Dental Equipment、 Emergency Medical Equipment、 Monitoring Equipment、 Others
また、地域別にメディパワー市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【総目録】
第1章：メディパワーの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
