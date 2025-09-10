電動ゴミ収集車の世界調査レポート：2031年には13430百万米ドルに達する見込み
2025年9月10日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「電動ゴミ収集車―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発行しました。本調査では、電動ゴミ収集車市場の世界規模、成長要因、競争環境を多角的に分析し、今後の市場展望を明確にします。電動ゴミ収集車市場の最新データをもとに、主要企業のランキング、売上、販売量、価格推移、収益などを詳細に解析し、競争戦略の最適化や市場ポジショニングの評価を支援します。また、企業が事業成長の機会を特定し、業界の変化に適応できるよう、実用的なインサイトを提供しています。意思決定の精度を高め、持続的な成長を実現するための指針を示します。
電動ゴミ収集車は、電動モーターと大容量バッテリーを搭載したゼロエミッション車両で、都市部の環境負荷低減を目的に開発されています。ディーゼル車と比較してCO?排出量を大幅に削減でき、騒音が小さいため夜間収集にも適しています。近年は急速充電対応モデルや航続距離延長型が登場し、自治体や清掃事業者での導入が進んでいます。さらに、車両にIoT技術を搭載し、収集ルート最適化や積載量管理をリアルタイムで行うスマートゴミ収集システムの開発も進展中です。欧州、北米、アジアでの市場拡大が見込まれ、電動商用車市場の重要な成長分野となっています。
電動ゴミ収集車の市場規模と成長予測（2025~2031）
電動ゴミ収集車の世界市場は、2024年に1028百万米ドルと推定され、2025年には1445百万米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）45%で推移し、2031年には13430百万米ドルに拡大すると見込まれています。電動ゴミ収集車市場の成長を支える要因として、技術革新、需要の増加、業界全体の発展が挙げられます。
電動ゴミ収集車市場の主要セグメント
本レポートでは、電動ゴミ収集車市場を以下の主要セグメントに分類し、それぞれの市場動向や成長の可能性を詳細に分析しています。
1.製品タイプ別分析：Front Loader、 Rear Loader、 Side Loader
電動ゴミ収集車市場における各製品タイプの市場シェア、売上高、販売量を調査し、価格動向や成長トレンドを明確化します。また、各製品の競争力や市場での需要の変化を分析し、今後の成長機会を探ります。
2.用途別分析：Refuse Body、 Vehicle Chassis
電動ゴミ収集車の市場規模を用途別に分類し、それぞれの分野での需要動向や成長ポテンシャルを評価します。各用途における市場シェア、売上高、販売量の推移を分析し、今後の市場展開の指針を示します。
3.主要企業分析：Dover （Heil）、 McNeilus、 Labrie、 New Way、 Autocar、 Battle Motors、 Peterbilt Motors、 Mack Trucks、 Freightliner、 Wastequip （Amrep）、 SEA Electric、 BYD
電動ゴミ収集車市場における主要企業の市場シェア、競争戦略、製品ポートフォリオを詳細に調査し、技術革新や研究開発の動向を明らかにします。また、企業のM&A戦略、市場拡大の取り組み、競争環境の変化についても分析し、業界の発展動向を示唆します。
本レポートは、電動ゴミ収集車市場の製品・用途・企業ごとの市場構造を総合的に分析し、企業の戦略策定や意思決定に役立つデータと洞察を提供します。
本レポートの主要ポイント：
本レポートでは、電動ゴミ収集車市場の最新動向、成長予測、競争環境、地域別分析など、業界関係者が市場の変化を的確に捉え、戦略を立案するための重要な情報を提供します。
本レポートの主要ポイント：
