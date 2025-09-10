自動車用EGRバルブ市場、2025年に1079百万米ドル、2031年に1612百万米ドル到達へ
2025年9月10日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「自動車用EGRバルブ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を公開しました。本レポートは、自動車用EGRバルブ市場の市場規模、成長動向、競争環境、地域別分析、主要企業のランキングを詳細に分析し、市場の全体像を明確にします。特に、主要企業の市場シェアや競争戦略に焦点を当て、売上高、価格動向、需要予測などの詳細データを通じて、業界の現状と将来の展望を示します。2025年から2031年までの市場成長を詳細に予測し、企業の競争力強化と市場戦略の最適化に役立つ実践的な知見を提供しています。また、定量・定性両面の分析を通じて、戦略的な意思決定を強力にサポートし、業界関係者が市場の変化を正確に把握し、持続可能な成長を実現することを可能にします。
自動車用EGR（Exhaust Gas Recirculation）バルブは、排気ガスの一部を再循環させることで燃焼温度を低下させ、NOx排出を抑制する重要部品です。ガソリン車・ディーゼル車の両方で使用され、電子制御式と真空制御式があります。近年は排ガス規制強化を背景に、可変制御精度の向上、小型軽量化、耐熱性向上が進んでいます。また、EGRシステムはターボチャージャーやDPF（ディーゼル微粒子フィルター）との連携が強化され、燃費改善と環境性能向上に寄与しています。EVシフトが進む中でも、ハイブリッド車市場では需要が続く見通しです。
自動車用EGRバルブ市場規模の見通し
2031年には、自動車用EGRバルブの世界市場規模が1612百万米ドルに達すると予測されており、今後数年間で着実な成長が見込まれています。2024年の市場規模は974百万米ドルと推定され、2025年には1079百万米ドルに拡大すると予想されています。さらに、2025年から2031年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）6.9%で成長し、技術革新、需要の増加、業界の投資拡大がこの成長を支える主要な要因となると考えられています。
自動車用EGRバルブ市場の主要セグメント分析
本レポートでは、自動車用EGRバルブ市場を以下の主要カテゴリーに分類し、それぞれの市場動向、成長要因、競争環境について詳しく分析しています。
1.製品タイプ別市場分析：Mechanical EGR Valve、 Electric EGR Valve
自動車用EGRバルブ市場における各製品タイプの市場規模、売上高、販売量の推移を分析し、競争環境や成長の可能性を評価します。また、価格変動や技術革新の影響を考察し、市場の発展トレンドを明確にします。
2.用途別市場分析：Passenger Cars、 Commercial Vehicles
各用途における自動車用EGRバルブの需要動向を詳しく調査し、業界ごとの市場規模、売上高、成長率を比較します。特に、用途ごとの市場拡大の可能性や主要な消費者層の変化に焦点を当て、戦略的な意思決定に活用できる情報を提供します。
3.主要企業と競争分析：Aisan Industry、 BorgWarner、 Rheinmetall、 Denso、 Mitsubishi Electric Corporation、 Hitachi Astemo、 Longsheng Technology、 Zhejiang Richleo Environmental Technology、 Vitesco、 Korens、 Klubert + Schmidt、 Mahle、 FORVIA HELLA、 Yinlun Machinery、 Valeo、 Gits Manufacturing、 Wells Vehicle Electronics、 PurePower Technologies、 Nissens
自動車用EGRバルブ市場の主要プレイヤーを取り上げ、企業ごとの市場シェア、売上動向、競争戦略を詳細に分析します。さらに、研究開発の取り組み、新製品の投入、市場拡大戦略などを検証し、業界の競争構造や今後の展望を提示します。
自動車用EGR（Exhaust Gas Recirculation）バルブは、排気ガスの一部を再循環させることで燃焼温度を低下させ、NOx排出を抑制する重要部品です。ガソリン車・ディーゼル車の両方で使用され、電子制御式と真空制御式があります。近年は排ガス規制強化を背景に、可変制御精度の向上、小型軽量化、耐熱性向上が進んでいます。また、EGRシステムはターボチャージャーやDPF（ディーゼル微粒子フィルター）との連携が強化され、燃費改善と環境性能向上に寄与しています。EVシフトが進む中でも、ハイブリッド車市場では需要が続く見通しです。
自動車用EGRバルブ市場規模の見通し
2031年には、自動車用EGRバルブの世界市場規模が1612百万米ドルに達すると予測されており、今後数年間で着実な成長が見込まれています。2024年の市場規模は974百万米ドルと推定され、2025年には1079百万米ドルに拡大すると予想されています。さらに、2025年から2031年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）6.9%で成長し、技術革新、需要の増加、業界の投資拡大がこの成長を支える主要な要因となると考えられています。
自動車用EGRバルブ市場の主要セグメント分析
本レポートでは、自動車用EGRバルブ市場を以下の主要カテゴリーに分類し、それぞれの市場動向、成長要因、競争環境について詳しく分析しています。
1.製品タイプ別市場分析：Mechanical EGR Valve、 Electric EGR Valve
自動車用EGRバルブ市場における各製品タイプの市場規模、売上高、販売量の推移を分析し、競争環境や成長の可能性を評価します。また、価格変動や技術革新の影響を考察し、市場の発展トレンドを明確にします。
2.用途別市場分析：Passenger Cars、 Commercial Vehicles
各用途における自動車用EGRバルブの需要動向を詳しく調査し、業界ごとの市場規模、売上高、成長率を比較します。特に、用途ごとの市場拡大の可能性や主要な消費者層の変化に焦点を当て、戦略的な意思決定に活用できる情報を提供します。
3.主要企業と競争分析：Aisan Industry、 BorgWarner、 Rheinmetall、 Denso、 Mitsubishi Electric Corporation、 Hitachi Astemo、 Longsheng Technology、 Zhejiang Richleo Environmental Technology、 Vitesco、 Korens、 Klubert + Schmidt、 Mahle、 FORVIA HELLA、 Yinlun Machinery、 Valeo、 Gits Manufacturing、 Wells Vehicle Electronics、 PurePower Technologies、 Nissens
自動車用EGRバルブ市場の主要プレイヤーを取り上げ、企業ごとの市場シェア、売上動向、競争戦略を詳細に分析します。さらに、研究開発の取り組み、新製品の投入、市場拡大戦略などを検証し、業界の競争構造や今後の展望を提示します。