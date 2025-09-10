工学部第1期生の留学生が卒業し、新たに４６の国・地域から323名の留学生が入学

京都先端科学大学2025年度秋季入学式の様子

京都先端科学大学（京都市右京区／学長：前田 正史）は、9月10日、京都 太秦キャンパスで2025年度秋季の卒業式および入学式を挙行しました。

今回は、2021年9月に入学した留学生38名を含む計63名の学生が卒業。午前中に行われた卒業式では、前田学長が、「本学では “Future Makers from Kyoto” というビジョンを掲げているが、未来はまさに皆さん自身が創り出すもの。本学の国際的な環境で培った学びを糧に、自信を持って社会に羽ばたいてほしい」と卒業生を激励しました。

祝辞を述べる前田学長

田畑副学長の祝辞に続いて、卒業生を代表として、マレーシアからの留学生である工学部 機械電気システム工学科のHong Wei Ren Daryl（ホン・ウェイ・レン・ダリル）さんが、これまでの感謝と今後の決意を答辞として述べました。

ホン・ウェイ・レン・ダリルさんが卒業生代表として答辞

午後2時からは入学式を実施。今年度より、工学部に加え、経済経営学部およびバイオ環境学部にも、すべての授業を英語で行う国際コースが新設され、インドやインドネシアをはじめとする46の国・地域から、計323名の留学生が新たに本学での学びをスタートさせます。

入学式には、新入生とその保護者、関係者など約600人が参加。前田学長による祝辞の後、各学部長がウェルカムスピーチを行い、新入生たちを温かく迎えました。続いて、新入生を代表してGaponov Sergey（ガプノフ・セルゲイ）さんら、３名が挨拶を行い、1200年以上の歴史を誇る京都の地での学びへの期待を述べました。

新入生3人が代表して挨拶