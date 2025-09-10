歯科用石膏粉末の市場規模、2031年に79百万米ドルに達する見込み
2025年9月10日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「歯科用石膏粉末―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の歯科用石膏粉末市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。歯科用石膏粉末市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
歯科用石膏粉末は、歯科治療や補綴（ほてつ）製作で使用される模型用材料で、歯型や義歯製作、矯正装置の作成に用いられます。高純度の硫酸カルシウム半水和物を主成分とし、硬化後の寸法安定性や強度が重視されます。用途に応じて硬質石膏、超硬質石膏、即硬性石膏などが使い分けられます。近年は粉末粒径を微細化し、気泡の発生を抑えることで精密な模型製作を実現する高性能製品が増えています。デジタル歯科の普及に伴い、CAD/CAMシステムや3Dスキャナとの適合性を高めた新素材の開発も進んでおり、歯科技工の効率化に貢献しています。
市場規模
2024年における歯科用石膏粉末の世界市場規模は、54.8百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.2%で成長し、2031年までに79百万米ドルに達すると予測されている。
市場セグメント分析
歯科用石膏粉末市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Type I、 Type III、 Type IV、 Type II、 Other
用途別：Dental Clinic、 Hospital、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の歯科用石膏粉末市場の主要企業には、Mitsui Chemicals、 USG、 Envista、 Yoshino Gypsum、 Whip-Mix、 Saint-Gobain Formula、 Nobilium、 ETI Empire Direct、 Dentona AG、 Gyprock、 Georgia-Pacific Gypsum、 Zaozhuang Jinzheng Gypsum、 Shijiazhuang Beinuo medical instrument、 Shanghai Qing Pu Dental Materials、 Hainan Hicanord Medical Equipment
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
本レポートの要点と洞察：
本レポートでは、歯科用石膏粉末市場の動向、成長予測、競争状況などの主要要因に関する情報を提供しています。
１．市場規模と予測：歯科用石膏粉末市場の過去データ（2020年～2024年）と将来予測（2031年まで）を提供し、市場全体の規模、成長予測、消費動向、需要動向を把握します。
２．主要企業の分析：歯科用石膏粉末市場の主要メーカーを特定し、各企業の売上、市場シェア、SWOT分析を詳細に行い、今後数年間の成長戦略と発展計画に焦点を当てています。
３．競合環境の動向分析：歯科用石膏粉末市場における競合他社の戦略、事業拡大計画、新製品の発売などを追跡し、競争環境の変化に迅速に対応し、市場シェアの動向を把握するとともに、競争優位を確立するために必要な情報を提供します。
