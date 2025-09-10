キッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」初ライブ開催決定！ コラボキッチンカーも出動、ここでしか味わえない限定フードを提供～日程：2025年9月19日（金）／会場：J-Stage O！～
株式会社ウィスコム（本社：東京都中野区、代表取締役：齋藤隆）は、キッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」の初ライブ「初陣×生誕（南沙彩）ライブ～Episode.0 : 本日のおすすめ+8（はじまりの一皿）～」を2025年9月19日（金）に新宿・J-Stage O! にて開催いたします。
「食×音楽」をコンセプトに活動する「+8 Tasu-hachi」（南 沙彩、仁梅 愛里沙）は、自らキッチンカーで調理・販売を行いながらパフォーマンスを届ける新感覚アイドル。
本公演ではライブに加えて、コラボキッチンカーの出動や限定フードの販売が行われ、五感で楽しめるイベントとなります。当日は、メンバーの南 沙彩の誕生日にちなんだSpecialバースデー企画も実施します。
また、ゲストには実力派ダンスユニット「アルカリ電池」（紫愛、TaeT）を迎え、音楽と食のクロスオーバーがさらに盛り上がります。
＜公演概要＞
【公演名】キッチンカーアイドル！初陣×生誕（南沙彩）ライブ
～Episode.0 : 本日のおすすめ+8（はじまりの一皿）～
【出演】+8 Tasu-hachi（南 沙彩、仁梅 愛里沙）
【ゲスト】アルカリ電池（紫愛、TaeT）
【日程】2025年9月19日（金）開場 19:30 / 開演20:00 - 終演21:00
※コラボキッチンカー OPEN 19:00
【会場】J-Stage O!（東京都新宿区大久保1丁目8-4 K-SQUARE 3F）
【チケット料金】
◆もぐもぐチケット…入場＋フード \3,000
◆推し増しチケット…入場＋フード＋特典1つ \4,000
（TikTok・メッセージ動画・チェキから1つ選択）
◆フルコースチケット…入場＋フード＋特典3つ \5,000
（TikTok・メッセージ動画・チェキすべて付き）
【チケット販売サイト】
https://t.livepocket.jp/e/tasuhachi0919
【コラボキッチンカー＆限定フード】
ライブ会場前には、「+8 Tasu-hachi」とコラボした特別仕様のキッチンカーが登場。
ここでしか食べられないオリジナルコラボメニューを販売し、来場者の皆様にライブとともに美味しさをお届けします。
■キッチンカーアイドルとは？
「食×音楽」をコンセプトに活動する新感覚のアイドルグループです。メンバーそれぞれがオリジナルのキッチンカーで働き、自ら調理したこだわりのフードを提供しながら、ライブパフォーマンスやイベント出演を行っています。キッチンカーを通じて地域とつながり、食の魅力と笑顔を届ける彼女たちは、まさに“動くエンタメステージ”。ステージの上だけでなく、街角やイベント会場でファンと直接触れ合えることも魅力のひとつ。アイドルとしての輝きと料理人としての腕前を両立し、リアルとSNSの両方で話題を呼ぶ、新時代のハイブリッドアイドルです。
■「+8 Tasu-hachi」公式SNS
Instagram https://www.instagram.com/tasu_hachi
X https://x.com/8_tasu
■南沙彩 プロフィール
キッチンカーアイドルグループのメンバーとして活動しながら、ソロアーティストとしても人気を集める実力派アイドル。明るく親しみやすい性格と、手作りスイーツの腕前で、多くのファンを魅了している。“食と音楽”を融合させた新しいエンターテインメントを目指し、キッチンカーアイドルとしてデビュー。現在は、ソロでも楽曲をリリースし、ライブ活動を行っている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329359&id=bodyimage1】
