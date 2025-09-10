RAUL株式会社 代表取締役 江田健二がSSKセミナー『日米の次世代スマートメーターの最新動向』のパネルディスカッションでコーディネーターを務めます 10月24日開催
株式会社新社会システム総合研究所は、10月24日（金）にセミナー「日米の次世代スマートメーターの最新動向」を開催します。RAUL株式会社 代表取締役の江田健二は、最終プログラムのパネルディスカッションにコーディネーターとして登壇いたします。
本セミナーは、日米における次世代スマートメーターの最新動向や導入課題をテーマに、各分野の専門家が解説します。
プログラムの最後に行われるパネルディスカッションでは、日米のスマートメーター動向を軸に、エネルギーDXやGX推進に向けた最新の課題と可能性を議論します。エネルギー分野において多数の講演・執筆実績を持つ江田は、コーディネーターとして議論をリードし、スマートメーターを基盤とした今後の電力・エネルギービジネスの方向性を引き出していきます。
日米の次世代スマートメーターの最新動向
【開催日時】 2025年10月24日（金） 13:00～17:00
【会 場】 SSKセミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
ライブ配信（Zoom）もございます
【申し込み】 https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=25359
【受 講 料】 1名につき 35,200円（税込）
同一のお申込フォームよりお申込の場合、２人目以降 28,600円（税込）
※アーカイブ配信（2週間）をご希望の場合は、追加料金11,000円（税込）
【講義内容】
I．米国スマートメーター導入の現在地と課題 13:00～13:40
クリーンエネルギー研究所 代表 阪口幸雄 氏
米国における次世代スマートメーターの導入は、エネルギー効率化や電力網の安定化などの効果が期待されます。しかしインフラの構築に必要な高いコストおよびそれに伴う電気料金の上昇が問題視されている。本講演では、その実態と日本への示唆を考察します。
１．米国における次世代スマートメーター導入政策と背景
２．高性能チップ（NVIDIA等）やAI機能の搭載
３．期待されるエネルギー効率化や電力網の安定化
４．高いインフラコストと電気料金への影響と消費者からの反発
５．質疑応答
II．AMIは、ソフトウェア・ディファインドの時代へ 13:45～14:25
ランディス＆ギアジャパン株式会社 日本法人代表取締役社長 高見栄造 氏
北米や豪州で、高度な計算機能を搭載したスマートメーターの導入が始まりつつあります。これらは系統の末端におけるセンサー機能や将来のユースケースに対応できるような柔軟性を備えています。これらの機能や導入の状況、ユースケースについてご紹介させて頂きます。
１．グローバルにおけるスマートメーター導入状況
２．計量からグリッドエッジ（系統の末端）センサーへのスマートメーターの進化
３．グリッドエッジにおけるイノベーションの動向
４．グリッドエッジアプリに想定されるユースケース例の紹介
５．質疑応答
III．「スマートメーター2.0」の世界観 14:30～15:10
