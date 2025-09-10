こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
おうちでも、お外でも離乳食の時短に！レトルトやパウチにも便利なおしょくじ用品をご紹介
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）では、赤ちゃんの食事中のちょっとした手間や困りごとを解決してくれる便利な商品をご用意しております。離乳食パウチをラクに食べさせられるレトルトパウチスタンドをはじめ、ジュレがこぼれるのを防ぐパウチケース、温度で色が変わる離乳食スプーンなど、使い勝手はもちろん、忙しい毎日のタイパに優れたおしょくじ用品を紹介します。
パウチを立てたまま、しぼれる便利なスタンド。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117773/117773_web_1.png
(c)Disney. Based on the 詝Winnie the Pooh詝 works by A.A.milne and E.H.Shepard．
スタンドにパウチを入れることで
片手が空くのでラクに食べさせられる。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117773/117773_web_2.png
手で強く握ってジュレがこぼれるのを防止するパウチケース。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117773/117773_web_3.png
温度を色で知らせる離乳食スプーン。
おでかけに便利なケース付き。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117773/117773_web_4.png
その他、おしょくじ用品はこちら：https://bit.ly/3VDJBDx
※店舗によって在庫状況が異なります。
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
関連リンク
赤ちゃん本舗
https://www.akachan.jp/
オンラインショップ
https://shop.akachan.jp
パウチを立てたまま、しぼれる便利なスタンド。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117773/117773_web_1.png
(c)Disney. Based on the 詝Winnie the Pooh詝 works by A.A.milne and E.H.Shepard．
スタンドにパウチを入れることで
片手が空くのでラクに食べさせられる。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117773/117773_web_2.png
手で強く握ってジュレがこぼれるのを防止するパウチケース。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117773/117773_web_3.png
温度を色で知らせる離乳食スプーン。
おでかけに便利なケース付き。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117773/117773_web_4.png
その他、おしょくじ用品はこちら：https://bit.ly/3VDJBDx
※店舗によって在庫状況が異なります。
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
関連リンク
赤ちゃん本舗
https://www.akachan.jp/
オンラインショップ
https://shop.akachan.jp