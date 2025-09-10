マイナビ ツール・ド・九州2025　佐世保クリテリウム「賑わい創出イベント」開催！

写真拡大 (全14枚)




 

 

～人気お笑い芸人も登場するなど楽しいイベントもりだくさん！～

マイナビ ツール・ド・九州2025佐世保クリテリウム

「賑わい創出イベント」開催！

【1日目（レース当日）】10月10日（金）新みなとイベント広場

　　　　　 【2日目（レース翌日）】10月11日（土）させぼ五番街大やね階段前ひろば

　　

 

　ツール・ド・九州2025佐世保クリテリウム推進委員会では、今年10月10日（金）に長崎県で初めて開催される「マイナビ ツール・ド・九州2025佐世保クリテリウム」の当日（10月10日（金））及び翌日（10月11日（土））において、長崎県内の賑わいを創出するとともに、県民のサイクリングへの興味・関心を喚起し、県内におけるサイクルツーリズムを推進するための関連イベントを開催します。

　当日イベントのステージにおいては、自転車大好き芸人としても知られる安田大サーカス団長安田さん、大人気自転車ロードレース漫画「弱虫ペダル」原作者の渡辺航先生にご出演いただきます。

　また、翌日イベントにおいては、明るい笑顔と全力リアクションでお馴染みの宮川大輔さんや、全力パフォーマンスと絶妙な間で笑いを巻き起こすアキラ100％さんが出演予定です。

 

 


 

 


 

 

 

 

イベント内容

 

【1日目（レース当日）】

　　（1）開催日時：令和7年10月10日（金）10：00～18：00

　　（2）場　　所：新みなとイベント広場（長崎県佐世保市新港町5-226-1）

　　（3）実施内容：

　　　　【ステージイベント】

　　　　○安田大サーカス 団長安田×漫画家渡辺航先生によるクリテリウム応援ステージ

　　　　○ＢＭＸパフォーマンスショー

　　　　○地元団体によるステージショー

　　　　　※なお、同ステージにおいては、レース前のスタートセレモニーのほか、

　　　　　　レース中継、表彰式が行われます。（11：00～15：10予定）

　　　　【特別イベント】

　　　　○「弱虫ペダル」原作者の渡辺航先生によるチャリティーサコッシュ販売＆サイン会

　　　　【キッチンカー】

　　　　○ジェラート（ジェラートよしなが）　

　　　　○バナナジュース（なかなかバナナ）　

　　　　○ホットドッグ（アネスサンド）　　　

　　　　○クレープ（フードトラックＰＯＰＯ）

　　　　○黒カレー（ペーパームーン）　　　　

　　　　○ケバブ（やん蛸）　　　　　　　　　

　　　　【体験ブース】

　　　　　※上記のほか、出展ブース、来場者特典、スタンプラリー（達成者への賞品あり）、

　　　　　　アンケート（回答者へのお礼あり）などを実施します。

 

【2日目（レース翌日）】

　　（1）開催日時：令和7年10月11日（土）10：00～18：00

　　（2）場　　所：させぼ五番街大やね階段前ひろば（長崎県佐世保市新港町2-1）

　　（3）実施内容：

　　　　【ステージイベント】

　　　　○宮川大輔氏によるステージショー

　　　　○アキラ100％によるステージショー

　　　　○マイナビ ツール・ド・九州2025福岡ステージパブリックビューイング

　　　　○ＢＭＸパフォーマンスショー

　　　　○地元団体によるステージショー

　　　　【体験ブース】

　　　　○バーチャルサイクリング体験

　　　　○サイクルタイムトライアル

　　　　○ワットバイク・アトム体験

　　　　【体験イベント】

　　　　○子ども自転車教室（ストライダー）10:00～18:00

　　　　○ＢＭＸ体験　　　　　　　　　　　10:00～18:00

　　　　※インストラクターのステージイベント出演時などは除く

　　　　※上記のほか、出展ブース、来場者特典、スタンプラリー（達成者への賞品あり）、

　　　　　アンケート（回答者へのお礼あり）などを実施します。

　　　　

　　　　※両日ともに、ステージイベントにおけるタイムスケジュールについては、調整中です。

　　　　※上記内容については、現時点で決定している内容ですが、今後、追加や変更が生じる可能性が

　　　　　ありますので、あらかじめご了承ください。

※今後、佐世保クリテリウム公式インスタグラムアカウントにおいて、イベントの詳細情報を発信していきます。

アカウント名：@tour_de_kyushu_sasebo

 

「ツール・ド・九州」概要

　九州の経済団体トップと各県知事で構成される九州地域戦略会議において、ラグビーワールドカップのレガシーの持続的継承や九州でのサイクルツーリズムの推進、近年九州を襲った自然災害からの復興を象徴するイベントとして開催を決定したUCI（国際自転車競技連合）公認のサイクルロードレースです。第1回大会（2023大会）は、令和5年10月6日から9日にかけて、福岡県、熊本県、大分県で開催され、第2回大会（2024大会）においても、令和6年10月11日から14日にかけて、福岡県、熊本県、大分県で開催されました。

　また、ツール・ド・九州においてはこれまで、初日に短い距離を周回するクリテリウムという形式のエキシビジョンレースと、翌日からの3日間で100km以上の距離の公道を走るロードレースを本レースとして実施しております。

 

「マイナビ ツール・ド・九州2025」概要

・期　　　日：令和7年10月10日（金）～令和7年10月13日（月・祝）

・開　催　県：長崎県、福岡県、熊本県、宮崎県、大分県

・主　　　催：ツール・ド・九州2025実行委員会、一般社団法人ツール・ド・九州

・開催エリア：エキシビションレース   10日（金）佐世保市

　　　　　　　ステージ1　福岡　　　 11日（土）筑後市・八女市

　　　　　　　ステージ2　熊本阿蘇　 12日（日）南小国町・産山村・阿蘇市・高森町・南阿蘇村

　　　　　　　ステージ3　宮崎・大分 13日（月・祝）延岡市・佐伯市

 

「マイナビ ツール・ド・九州2025佐世保クリテリウム」概要

　本県では、令和7年10月10日（金）に佐世保市において、商業施設「させぼ五番街」周辺の約1.5kmのコースを30周して順位を競うクリテリウムが実施されます。佐世保クリテリウムのコースは、急カーブが多く難易度が高いため、選手の高度なテクニックを見る事ができ、また、商業施設や歩道からの観戦が容易で、港の風景も楽しめるなど、競技の専門家からも高い評価を受けております。また、出場者には、ツール・ド・フランスなど、世界最高クラスのレースへの参加選手もいることから、世界トップクラスのスピードと技術を間近で体感することができる大変貴重な機会であり、是非、多くの方々に現地で観戦していただきたいと考えております。

 

ツール・ド・九州2025佐世保クリテリウム推進委員会ホームページ

　　https://tourdekyushu-sasebo.jp/