株式会社ジュン

株式会社ジュン (本社：東京都港区 / 代表 佐々木進) が運営する「bonjour records (ボンジュール レコード)」は、2012年に設立されたアメリカの映画製作、出資、配給会社であるA24の新作『テレビの中に入りたい（I Saw The TV Glow）』の公開を記念し、bonjour recordsエクスクルーシブ Tシャツを9/27 (土) にbonjour records DAIKANYAMA・Jadore JUN ONLINE にて発売いたします。

発売に先立ち9/12（金）にJadore JUN ONLINE にて予約を開始いたします。

今作はJane Schoenbrun（ジェーン・シェーンブルン）監督、Justice Smith（ジャスティス・スミス）、Jack Haven（ジャック・ヘヴン）主演、どこかに行きたいのに、どこにも行けない。若者たちの“自分探し”メランコリック・スリラー。

毎週土曜日22時半。

謎めいた深夜のテレビ番組「ピンク・オペーク」は生きづらい現実世界を忘れさせてくれる唯一の居場所だった。

ティーンエイジャーのオーウェンとマディはこの番組に夢中になり、次第に番組の登場人物と自分たちを重ねるようになっていく。

しかしある日マディは去り、オーウェンは一人残される。自分はいったい何者なのか？

知りたい気持ちとそれを知ることの怖さとのはざまで、身動きができないまま、時間だけが過ぎていくー。

今回、劇中象徴的なTVが燃えるシーン、オーウェンとマディの二人がテレビを見入るシーン、テレビ番組『Pink Opaque』のモチーフなどを用いたグラフィック・フォトTシャツを制作。

全米で熱狂する若者が続出した話題作のbonjour recordsエクスクルーシブTシャツを是非この機会にご覧くださいませ。

■Price：\11,000 (in tax)

■Size：M / L / XL

■Color：WHITE / BLACK

【A24 for bonjour records『I Saw The TV Glow』Exclusive T-shirt】

■予約開始日：2025年9月12日 (金) https://www.junonline.jp/bonjour-records/product/tops/tshirt-cutsew/ZPM05510

■発売日：2025年9月27日 (土)

■発売場所：bonjour records DAIKANYAMA https://www.bonjour.jp/store/

Jadore JUN ONLINE https://www.junonline.jp/bonjour-records/