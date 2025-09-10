″学べる通販″という新コンセプトでZ世代起業家が新たな挑戦！日本各地の品物を厳選して届ける「発見物語」サービス開始！
フォーチュンファクトリー株式会社（東京都／代表 坂内綾花）は、オンラインショップ「発見物語」を9月10日に開始しました。
「発見物語」は、かつて20,000個（総額2億円）以上を売り上げた、「中身が秘密の“謎の箱”フォーチュンボックス」をリニューアルした、「学べる通販」という新しいコンセプトのネット通販サービスです。
「中身を選ばないで買う」という特徴はそのままに、日本各地域の品物と、その品物が持つ物語を届け、利用者にさまざまな「発見」を提供することを新たな目的として掲げています。
まずは、2ヶ月に1回届く「定期便」（税込7,700円／2ヶ月）のみで申込受付を開始しました。
◆コンセプトは「学べる通販」
発見物語のWEBサイトには、品物にまつわる「クイズ」や「物語」を掲載。品物が作られた背景や地域の歴史、雑学、知識などを学ぶことができます。
クイズや記事は、お一人でも、家族や子どもと一緒に、幅広い年代の人が楽しめるように作りました。
◆定期的に届く食品を中心とした「品物」
「発見物語」で扱う品物は、食品を中心に、さまざまな高度な技術で作られた日用品など。
◆地方自治体との「地域特集イベント」
運営会社であるフォーチュンファクトリー株式会社では、大分県や長崎県五島市、北海道東神楽町など、地方自治体や飲食店とのコラボ実績もあり、今後も積極的に地域や飲食店を盛り上げる活動を行っていく予定です。
「発見物語」でお届けする品物との出会いが、少しでも人々の日々の暮らしの刺激や喜びのきっかけになりましたら幸いです。
詳細URL：
学べる通販「発見物語」
https://hakkenmonogatari.com/
サービス開始日：
2025年9月10日
【お問い合わせ先】
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-20-8 日建練馬ビル2F
TEL 03-3948-6284
URL：https://fortunefactory.co.jp/
配信元企業：フォーチュンファクトリー株式会社
