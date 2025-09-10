LDK the Beauty制汗剤部門でトリプル受賞した薬用メルサボンがAINZ＆TULPE 渋谷MODI店にて9/12(金)より期間限定特別展開。中川翔子さんの等身大パネルや直筆イラストも登場！

株式会社ジャパン ゲートウェイ

株式会社ジャパンゲートウェイ(所在地：東京都中央区 代表：伊藤英信)が展開する、ボディケアブランド【MELLSAVON（メルサボン）】から今年発売した、薬用デオドラントシリーズが2025年9月12日(金)より、AINZ＆TLUPE渋谷MODI店にて期間限定特別展開をスタート。

さらにWebCMにも出演中の中川翔子さんの等身大パネルやイラストも登場！

期間は2025年９月12日（金）～9月18日（木）の1週間限定。

特別展開店頭イメージ

また薬用メルサボンは本音のコスメ批評誌で人気の“LDK the Beauty”（株式会社晋遊舎）2025年8月号の特集 制汗剤部門にてBestbuy及びＡ+評価・Ａ評価をいただきました。

残暑の汗やニオイのケアにも最適です。

■LDK the Beauty 受賞内容

制汗剤部門：Bestbuy 及び A＋評価

対象商品：メルサボン薬用デオドラントロールオン 無香料

制汗剤部門：A評価

対象商品：メルサボン薬用デオドラントスティック 無香料

【調査概要】

掲載：『LDK the Beauty』2025年8月号

調査期間：2025年5月13日～2025年6月11日

調査方法：専門家による消臭力評価、および複数の女性モニターによる使用感調査

（LDK the Beauty 2025年8月号より引用）

“夏のお悩み撃退Quest“と題し、デオドラント製品や暑さ対策製品をABC判定する特集（LDK the Beauty 2025年8月号）にて、「メルサボン薬用デオドラントロールオン無香料」が制汗剤部門でBestbuy及びA＋評価をいただきました。

同時に「メルサボン薬用デオドラントスティック無香料」もA評価をいただいております。

塗りやすい形状や使い心地で、不快臭をほぼ消臭する機能性の良さと、制汗剤に見えないデザイン性の高いパッケージや持ち運びに便利なサイズ感を評価していただきました。

中川翔子（なかがわしょうこ）

“しょこたん”の愛称で幅広い層から人気を集める日本屈指のマルチタレント。幼少から子役として活動し、2002年から芸能活動を本格化。2004年開始のブログ「しょこたん☆ぶろぐ」が爆発的な人気となり、“新・ブログの女王”の称号を獲得。2006年に歌手デビュー、翌年に『紅白歌合戦』出場。その後もマルチな才能を発揮し歌手・タレント・声優・女優・イラストレーターなど、活動は多岐に渡り、人気・知名度は世界にも広がっている。YouTubeチャンネル「中川翔子の『ヲ』」は登録者96万人を超える人気。

中川翔子さん出演 薬用メルサボンWebCM：https://youtu.be/wE7HdXsuh1s?si=bvwPUaRRxoR2op-E

■メルサボン 薬用デオドラントシリーズラインナップ

【医薬部外品】

商品名：メルサボン薬用デオドラントスティック

（左）無香料（右）フレッシュフルーティーフローラル

内容量：20g

価格：税抜900円 ／ 税込990円

効能・効果：わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗

【医薬部外品】

商品名：メルサボン薬用デオドラントロールオン

（左）無香料 （右）スイートホワイトブーケ

内容量：25mL

価格：税抜900円 ／ 税込990円

効能・効果：わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗

【医薬部外品】

商品名：メルサボン薬用デオドラント

3Dクリーム足用

無香料

内容量：30g

価格：税抜2,050円 ／税込2,255円

効能・効果：わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗

