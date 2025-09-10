LDK the Beauty制汗剤部門でトリプル受賞した薬用メルサボンがAINZ＆TULPE 渋谷MODI店にて9/12(金)より期間限定特別展開。中川翔子さんの等身大パネルや直筆イラストも登場！
株式会社ジャパンゲートウェイ(所在地：東京都中央区 代表：伊藤英信)が展開する、ボディケアブランド【MELLSAVON（メルサボン）】から今年発売した、薬用デオドラントシリーズが2025年9月12日(金)より、AINZ＆TLUPE渋谷MODI店にて期間限定特別展開をスタート。
さらにWebCMにも出演中の中川翔子さんの等身大パネルやイラストも登場！
期間は2025年９月12日（金）～9月18日（木）の1週間限定。
特別展開店頭イメージ
また薬用メルサボンは本音のコスメ批評誌で人気の“LDK the Beauty”（株式会社晋遊舎）2025年8月号の特集 制汗剤部門にてBestbuy及びＡ+評価・Ａ評価をいただきました。
残暑の汗やニオイのケアにも最適です。
■LDK the Beauty 受賞内容
制汗剤部門：Bestbuy 及び A＋評価
対象商品：メルサボン薬用デオドラントロールオン 無香料
制汗剤部門：A評価
対象商品：メルサボン薬用デオドラントスティック 無香料
【調査概要】
掲載：『LDK the Beauty』2025年8月号
調査期間：2025年5月13日～2025年6月11日
調査方法：専門家による消臭力評価、および複数の女性モニターによる使用感調査
（LDK the Beauty 2025年8月号より引用）
“夏のお悩み撃退Quest“と題し、デオドラント製品や暑さ対策製品をABC判定する特集（LDK the Beauty 2025年8月号）にて、「メルサボン薬用デオドラントロールオン無香料」が制汗剤部門でBestbuy及びA＋評価をいただきました。
同時に「メルサボン薬用デオドラントスティック無香料」もA評価をいただいております。
塗りやすい形状や使い心地で、不快臭をほぼ消臭する機能性の良さと、制汗剤に見えないデザイン性の高いパッケージや持ち運びに便利なサイズ感を評価していただきました。
中川翔子（なかがわしょうこ）
“しょこたん”の愛称で幅広い層から人気を集める日本屈指のマルチタレント。幼少から子役として活動し、2002年から芸能活動を本格化。2004年開始のブログ「しょこたん☆ぶろぐ」が爆発的な人気となり、“新・ブログの女王”の称号を獲得。2006年に歌手デビュー、翌年に『紅白歌合戦』出場。その後もマルチな才能を発揮し歌手・タレント・声優・女優・イラストレーターなど、活動は多岐に渡り、人気・知名度は世界にも広がっている。YouTubeチャンネル「中川翔子の『ヲ』」は登録者96万人を超える人気。
中川翔子さん出演 薬用メルサボンWebCM：https://youtu.be/wE7HdXsuh1s?si=bvwPUaRRxoR2op-E
■メルサボン 薬用デオドラントシリーズラインナップ
【医薬部外品】
商品名：メルサボン薬用デオドラントスティック
（左）無香料（右）フレッシュフルーティーフローラル
内容量：20g
価格：税抜900円 ／ 税込990円
効能・効果：わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗
【医薬部外品】
商品名：メルサボン薬用デオドラントロールオン
（左）無香料 （右）スイートホワイトブーケ
内容量：25mL
価格：税抜900円 ／ 税込990円
効能・効果：わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗
【医薬部外品】
商品名：メルサボン薬用デオドラント
3Dクリーム足用
無香料
内容量：30g
価格：税抜2,050円 ／税込2,255円
効能・効果：わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗
