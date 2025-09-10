「大神ミオ特別１面新聞」9月10日ぴあアリーナMM周辺で販売

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は9月10日にぴあアリーナMMで開催される大神ミオ 1st Live.「Our Sparkle」を記念して、エリア特別１面新聞を発売します。今ライブにかける意気込みなどを語ったインタビューを１面に掲載。ライブ参戦の記念にぜひお買い求めください。（特別１面以外のページは10日付スポーツ報知東京版と同様になります）

【特別１面販売個所】

・ファミリーマート横浜戸部七丁目店

・ファミリーマート横浜高島町店

・ファミリーマート横浜高島二丁目店

