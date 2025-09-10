「大神ミオ特別１面新聞」9月10日ぴあアリーナMM周辺で販売
株式会社報知新聞社
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は9月10日にぴあアリーナMMで開催される大神ミオ 1st Live.「Our Sparkle」を記念して、エリア特別１面新聞を発売します。今ライブにかける意気込みなどを語ったインタビューを１面に掲載。ライブ参戦の記念にぜひお買い求めください。（特別１面以外のページは10日付スポーツ報知東京版と同様になります）
【特別１面販売個所】
・ファミリーマート横浜戸部七丁目店
・ファミリーマート横浜高島町店
・ファミリーマート横浜高島二丁目店
■スポーツ報知のお買い求めは
1部売り 180円（税込）
全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売
月ぎめ 3,700円
全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み
https://www.hochi.co.jp/koudoku/
■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。
https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/
■スポーツ報知ニュースサイト
https://hochi.news/