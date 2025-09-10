美容室 a.lot 溝の口店が9月10日（水）オープン
美容室チェーンを約360店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長
吉村 栄義）のグループ会社である株式会社アッシュ（横浜市中区/代表取締役社長 大澤 祐二朗）は、a.lot（アロット）溝の口店を2025年9月10日（水）にオープンいたします。
【店舗概要】
a.lot 溝の口店
サロン詳細： https://ash-hair.com/salondata/detail/375/
住所：〒213-0033
神奈川県川崎市高津区下作延2-11-17 THE DYNA 溝の口 1F
TEL： 044-877-3770
WEB予約： https://cs.appnt.me/shops/618/reserve
■採用
スタッフのご応募はこちら https://www.ash-hair.com/recruit/entry/require02/
a.lot 溝の口店 店長
三川 洋樹（ミカワ ヒロキ）
店長ご挨拶
a.lot 溝の口店 店長の三川洋樹です。SNS、ミニモ、ホットペッパーで集客をしていき近隣だけでなく、遠方からもたくさんのお客様が集まるお店にしたいと思っています。またトレンドのスタイルやAshの中でも新しい取り組みに力を入れて、まったく新しい店舗の形で注目される店舗にしていきたいと思っています。お客様の魅力を最大限に活かす技術をスタッフ全員で提供させていただくのでぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。
ホームページ： https://ash-hair.com/staff/20160158-2/
【店舗写真】
【株式会社アッシュについて】
本社：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 8F
創業会長：吉原 直樹
代表取締役社長：大澤祐二朗
設立：2006年7月1日
Tel：045-663-6120
URL：https://ash-hair.com/
事業内容：美容業、美容室フランチャイズチェーンの運営
【株式会社アルテジェネシスについて】
本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F
代表取締役会長：吉原 直樹
代表取締役社長：吉村 栄義
設立：2022年1月11日
創業：1986年8月7日
資本金：１億円
Tel：045-663-6123
URL：https://artegenesis.com/
事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社
スタイルデザイナー事業部
https://www.styledesigner.net/
グループ会社
株式会社 アッシュ
https://ash-hair.com/
株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク
https://www.nyny.co.jp/
株式会社 C＆P
https://www.chokipeta.com/
株式会社 ダイヤモンドアイズ
https://www.diamond-eyes.net/
株式会社 東京美髪芸術学院