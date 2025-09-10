大阪（関西）-ソウル（金浦）線を大幅増便！　ソウルに行くならPeachで決まり！

Peach Aviation株式会社

・ 大阪（関西）-ソウル（金浦）線の増便でソウルがもっと身近に

・ 2025年12月4日より1日3往復、2026年2月1日より1日4往復へ

・ 大阪（関西）-ソウル（金浦）線を運航する航空会社としてPeachが最多便数に

・ ソウル（金浦）線の増便を記念して「国際線セール」を実施

Peach Aviation 株式会社（以下： Peach、代表取締役 CEO： 大橋 一成）は、本日、大阪（関西）-ソウル（金浦）線を2025年12月4日から1日3往復、さらに、2026年2月1日から1日4往復に増便することを発表しました。本日、16:00より航空券の販売を開始します。

1日4往復となる2月以降、大阪（関西）-ソウル（金浦）線は同路線を運航する航空会社としてPeachが最多の便数となります。* そして大阪（関西）-ソウル（仁川）線と合わせると1日8往復となりお客さまそれぞれのライフスタイルにあわせた柔軟なスケジュールを選んでいただくことができ、旅の選択肢がさらに広がります。

金浦国際空港（ソウル）は、ソウル市内まで電車で約25分というアクセスの良さで、4月のソウル（金浦）線の就航以来、たくさんのお客さまにご利用いただいています。Peachの韓国路線は、幅広い年代のお客さまに支持をいただき「日帰り弾丸旅行」など、海外を日帰りで旅行するという今までになかった新しい旅の形が創出されました。

さらに、ソウル（金浦）線の増便を記念して11日より「国際線セール」を開催します。販売期間は、2025年9月11日12:00 ～ 9月15日23:59です。国際線15路線のミニマム運賃が対象で、大阪（関西）-ソウル（金浦）線は片道3,000円から、搭乗期間は、2025年9月29日～2026年3月28日です。秋の気配が進むソウルで旬のカンジャンケジャン、真冬は熱々のチゲなどのグルメや韓国の最新トレンドを現地で感じながらショッピングを楽しんでみてはいかがでしょうか。

「国際線セール」の詳細は、Peachウェブサイトおよび以下をご覧ください。

Peachはこれからも、基本品質を追求し、国や地域を結ぶエアラインとして、たくさんのお客さまへ気軽な移動手段を提供してまいります。今後も「愛あるフライトを、すべての人に。」というビジョンのもとにさまざまな旅の選択肢を提供します。

*定期便の運航便数

＜国際線セールについて＞

https://www.flypeach.com/um/specials/sale/sale

【販売期間】 2025年9月11日12:00～9月15日23:59

【搭乗期間】 2025年9月29日～2026年3月28日

【対象路線】 国際線15路線

【運賃】 3,000円～（片道）

＜特記事項＞

・上記運賃は片道1席あたりのミニマムプロモ運賃です。運賃のほかに発券手数料 / 空港使用料等が別途必要となります。

・運賃額は空席状況によって変動し、予約時点で販売中の運賃額が適用されます。

・燃油サーチャージ（燃油特別付加運賃）はいただいておりません。

・手荷物のお預けと座席指定には別途料金がかかります。ファストエリアは座席指定できません。

・コンタクトセンター / 空港カウンターで予約の場合、別途予約手数料がかかります。

・運賃額 / 利用条件は予告なく変更および追加設定する場合がございます。

・複数のセール / キャンペーンの適用条件に同時に合致した場合、適用される運賃の中で最安となる運賃とその条件が適用されます。

・ウェブサイトの言語によって実施しているセールの内容は異なります。

・同様のセール / キャンペーンを今後も実施する可能性があります。

・関係当局の申請 / 認可を前提としています。

Peach について（www.flypeach.com(https://www.flypeach.com/)）

Peachは新千歳、成田、中部、関西、福岡、那覇の6空港を拠点とし、36機の航空機で、国内線25路線、国際線15路線に就航しています。また、2025年4月10日より、大阪（関西）、名古屋（中部）-ソウル（金浦）線に就航し、国際線ネットワークがさらに充実しました。Peachは引き続き、安全を最優先に基本品質を追求し、より多くのお客さまに愛される航空会社を目指してまいります。