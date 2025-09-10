DAHON TECH、Hong Kong Stock Exchangeへの上場を祝う：革新に満ちた新たな章の幕開け

香港、2025年9月10日 /PRNewswire/ -- 折りたたみ自転車の世界的リーダーであるDAHONブランドの子会社、DAHON TECH（証券コード：02543.HK）は本日、Hong Kong Stock Exchangeのメイン・ボードに正式に上場し、2025年の「スター・ストック」として香港資本市場の注目を集めています。

Hong Kong Stock Exchangeでの上場式典では、DAHON TECHの会長であるDavid Tak Wei博士が、株主、パートナー、メディア関係者らが見守る中、開会の鐘を鳴らし、この輝かしい歴史的節目を祝いました。



Dr. HON, David Tak Wei, Chairman of DAHON TECH, rang the opening bell.



Hon博士のスピーチ：イノベーションによって定義される新たな章

世界最大の折りたたみ自転車メーカーであるDAHONブランドは、その技術力、革新的精神、製品品質へのこだわりにより、40年以上にわたって高い評価を築いてきました。

Hon博士はイベントでのスピーチで、「新たな章がこのたび幕を開けるに当たり、私たちは、トレンドを捉え、中国および国際市場での存在感を深め、投資家に持続可能な利益をもたらす機会として今回の上場を活用していきます」と述べました。



Dr. Hon announced a new chapter defined by innovation in his speech.



DAHONのハイライト

1.ホット・サブスクリプション：

公募では、投資家の強い熱意を反映して、7558倍を超える応募がありました。DAHON TECHのIPOが香港の「スーパー・サブスクリプション」上場の中でランク付けされ、投資家の信頼度が高いことを示していると複数の証券会社が報告しています。

2.コーナーストーン・サポート：4社のコーナーストーン投資家による強力なサポート

Allianz Global Investors Asia Pacific、Greater Bay Area Development Fund Management、Harvest、VEKEN Hong Kongなどの投資家が総額1億2,760万米ドル（約9億8,900万香港ドル）を投資し、DAHONの長期的な価値成長を強力にサポートしています。

3.統一された取り組み：上場に向けて強固な基盤を築く社員一同。

DAHONには100名を超える従業員株主がおり、会社の長期的な発展を推進する献身的な従業員がいます。この上場の成功は、報告期間中の配当が6,000万香港ドルを超え、DAHONの全従業員にとって新たな高速トラックの始まりを示しています。

4.回復力のある成長：DAHONの業績は力強い成長を示しています。

DAHON折りたたみ自転車は、ロード・バイクのスピードと、簡単に折りたたんで持ち運びできる利便性を兼ね備えています。

2024年、同社は飛躍的な発展を遂げました。販売台数は229,000台を超え、前年比約46%増、売上高は約4.5億人民元に達し、約50%増を記録し、純利益も約5,230万人民元に増加しました。

2025年1月から4月にかけて、同社の売上高は前年同期比69.3％増の2,150万元という驚異的な伸びを見せました（2024年同期は1,270万元）。

5.業界リーダーシップ：折りたたみ自転車市場のダブル・チャンピオン。

China Insights Consultancy（CIC）の2024年のデータによると、DAHONは中国の折りたたみ自転車市場で小売量の26.3%と小売額の36.5%という驚異的なシェアを占めており、2冠チャンピオンとしての地位を確立しています。

6.技術革新：特許技術の業界リーダー

DAHONは創業以来、テクノロジーとユーザ・エクスペリエンスに重点を置いており、19件の発明特許を含む135件の有効特許を保有し、折りたたみ自転車業界で最も多くの特許を保有するブランドとなっています。

これらの特許取得済みの成果は、DAHONの技術力を証明するだけでなく、競争の激しい市場において同社を差別化する重要な要素としても機能します。

7.回復力と成長：特許保護はブランドの影響力を強化します。

国家がイノベーションと知的財産の保護に重点を置く中、DAHONは勢いを増しました。

DAHONは、「DAHON-V」バイク・テクノロジー・スイートを実装することで、あらゆる自転車カテゴリーの効率性を向上させ、最速の折りたたみ自転車は一部の高級カーボン・ロード・バイクを凌駕し、複数の企業との提携を獲得しています。

2025年4月30日現在、DAHONは16社にブランド・ライセンスを、18社の同業他社に特許取得済みコンポーネントを提供し、業界に最先端のイノベーションを提供しながら相互の成功を推進しています。

8.多様な製品の提供：豊富な製品ラインと強力な販売流通ネットワーク

2025年4月30日現在、DAHONブランドは70以上のモデルをカバーしており、継続的に製品をアップグレードしています。2024年に「DAHON-V」バイク・テクノロジー・スイートで設計されたDAHONのロード・バイクが登場したことは、同ブランドが折りたたみ自転車を超えて拡大し、さまざまなシナリオに対応する包括的な製品マトリックスを作成するという姿勢を意味しています。

同社は電動アシスト自転車や電動バイクの市場にも進出し、「折りたたみ＋電動」という二重のイノベーションで移動の限界を再定義しています。

DAHONは、2025年4月30日現在、中国本土に38の販売店と680以上の小売店を擁し、包括的なオンラインおよびオフラインの販売システムを確立しています。電子商取引チャンネルは2022年から2024年にかけて166.1%という驚異的な年平均成長率を記録しており、現在では35の販売店を通じて28の国と地域で製品が販売されています。

9.有望な未来：資本を翼としてグリーン・モビリティの新たな道筋を描く

DAHONは「テクノロジー＋ブランド＋資本」の新たな章に乗り出します。

同社は、調達した資金の大部分を生産能力の拡大、研究開発の強化、ブランド構築に充てる予定です。天津に新設された生産拠点が稼働を開始し、地域のコスト優位性を活かしてエントリー・レベルの製品ラインの生産能力を増強しています。

恵州工場の近くに新しい工場を建設し、長期にわたるサポートを提供するサプライヤー・パートナーとのリソースを統合し、部品、フレームの溶接、塗装、組み立てのための専門の利益センターを設立します。

新工場は2027年第1四半期に生産を開始する予定で、年間生産能力は20万台となります。

生産量が増加するにつれて、DAHONは研究能力を強化するために研究開発への投資を継続していきます。

市場予測によれば、中国の折りたたみ自転車市場の規模は2024年の18億人民元から2029年には46億人民元に拡大し、年平均成長率は21.2%となる見込みです。DAHONは、生産能力の拡大と研究開発のアップグレードにより、製品のイノベーション、供給能力、技術的リーダーシップにおいて飛躍的な進歩を遂げ、将来の成長に向けた明確な戦略的思考と実行能力を発揮する態勢を整えています。

海外からのお問い合わせについて：DAHON TECHは調達資金の一部を海外市場の積極的な開拓に活用する予定です。業界の卸売業者、営業担当者、大規模代理店からのお問い合わせをお待ちしております。詳細については、公式ウェブサイト[ www.dahon.com ]をご覧ください。

詳細については、下記までお問い合わせください：marketing@dahon.com

（日本語リリース：クライアント提供）

