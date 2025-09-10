大阪初進出 『THE GATE HOTEL 大阪 by HULIC』2026年6月に開業決定

ヒューリックホテルマネジメント株式会社

ヒューリックホテルマネジメント株式会社（所在地：東京都中央区日本橋小舟町13-8）は、『THE GATE HOTEL 大阪 by HULIC』を、2026年6月に大阪・心斎橋に開業いたします。

当ホテルは、「ザ・ゲートホテル」ブランドとして大阪初進出となり、「ザ・ゲートホテル」ブランドとして8 軒目のホテルになります。

当ホテルは、心斎橋エリアの新たなランドマークとして店舗・宿泊施設・事務所の複合施設を一体開発している 「（仮称）心斎橋プロジェクト」内の高層階（16階～28階）に入居。

大阪・心斎橋の御堂筋沿い、大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅に直結し、観光やビジネスの拠点として、好立地なロケーションに誕生いたします。百貨店や商店街、市内有数のグルメ・エンタメスポットが揃い、昼夜を問わず活気に満ちたライフスタイルを提案いたします。

客室は「ザ・ゲートホテル」ブランド最大の 223室を有し、大阪の中心地でありながら、安らげる空間を創出いたします。地上約 120m の最上階には、大阪の景色を一望できるルーフトップバーを設置。その他ホテル館内にはレストランや宿泊者専用のラウンジ、フィットネスジムを備えております。

お客様の多様なニーズやシーンに応じてお寛ぎいただけるよう、上質で心地よいひとときをご提供いたします。

施設外観_昼

THE GATE HOTEL 大阪 by HULIC 施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46726/table/21_1_ade8d87b24e0d7bb64d901c948482d8a.jpg?v=202509100457 ]

施設外観_夜客室：Classy Twinルーフトップバー

ザ・ゲートホテルとは

「大人」に対して「本物の価値」を提供するホテル

ザ・ゲートホテル一覧

2012年8月開業 ザ・ゲートホテル雷門 by HULIC（東京都台東区雷門2-16-11）

2018年12月開業 ザ・ゲートホテル東京 by HULIC（東京都千代田区有楽町2-2-3）

2020年7月開業 ザ・ゲートホテル京都高瀬川 by HULIC

（京都府京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町310-2）

2020年11月開業 ザ・ゲートホテル両国 by HULIC（東京都墨田区横網1-2-13）

2025年2月開業 ザ・ゲートホテル横浜 by HULIC（神奈川県横浜市中区山下町11-3 ）

2025年4月開業 ザ・ゲートホテル福岡 by HULIC（福岡県福岡市中央区天神2-8-49 ）

2025年12月20日開業予定 ザ・ゲートホテル札幌 by HULIC

（北海道札幌市中央区北三条西3-1-44）

2026年6月開業予定 ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC（大阪府大阪市中央区南船場）