ジェンダーフリーコスメブランド「MANAKABURA」、京都伊勢丹に初登場！眉メイクHowToBook付きPOPUPイベント開催

ジェンダーフリー × サステナブルを掲げる日本発「アイブロウコスメブランド」MANAKABURA（本社：東京都世田谷区、代表取締役：成田梨沙）は、2025年9月16日（火）～22日（月）の7日間、京都伊勢丹3階 化粧品フロア「キレイテラス」にてPOPUPイベントを開催いたします。来場者には「眉メイクHowToBook」を配布し、冊子を活用したパーソナルカウンセリングを実施。さらに、商品をご購入いただいたお客様には\5,500相当の眉スタイリングを無料で体験いただけます。

「眉はあなたを語らう」をブランドメッセージに掲げるMANAKABURA

ジェンダーに縛られず、サステナブルな発想から生まれた日本発のコスメブランドです。2021年TOKIWA Lab.に採択され、2024年には自社ECで販売を開始。ブランド第一弾アイテムとして開発したアイブロウペンシル＆マスカラ『MAYUZUMI』は、眉を通じて“自分らしさを表現する”ことを提案しています。

現代はSNSやオンライン会議の普及により、自分の顔を画面で見る時間が増え、「どんな眉で見られるか」が大きく印象を左右する時代となりました。今回のPOPUPは、単なるコスメ販売にとどまらず、来場者自身が眉の役割を学び、体験を通じて“自分らしさ”を再発見できるイベントです。

【POPUPイベント概要】

開催期間：2025年9月16日（火）～22日（月）

開催場所：ジェイアール京都伊勢丹 3階 化粧品フロア「キレイテラス」

営業時間：10:00～20:00（最終日19:00まで）

展開商品：アイブロウペンシル＆マスカラ『MAYUZUMI』

【来場特典】

ご来場いただいたお客様全員に、「眉メイクHowToBook」 をプレゼント。

本冊子は眉タイプ診断や描き方の基本をまとめたツールで、会場ではプロのアイブロウデザイナー成田梨沙本人によるカウンセリングと併用いただけます。

【購入特典】

『MAYUZUMI』を1本以上ご購入いただいた方に、**パーソナル眉スタイリング（\5,500相当）**を無料施術。

商品紹介：アイブロウペンシル＆マスカラ「MAYUZUMI」

1本でペンシル（YUBENI）とマスカラ（YUZUMI）がセットになった2in1アイテム。

ペンシル（YUBENI）：素肌にもスムーズに描け、アイラインとしても使用可能。

マスカラ（YUZUMI）：ウォータープルーフ仕様で毛流れを整え、まつげにも使用可。

カラー展開：KUROTOBI（黒鳶）、HARISURI（榛摺）、SHITAN（紫檀）の3色。

ブランドについて

MANAKABURAは「日本の常識を世界の良識に変えたい」という理念のもと、眉を入り口にジェンダーフリーかつサステナブルな美の新しい在り方を提案するコスメブランドです。誰もが自分らしい美を表現できる社会を目指し、製品づくりと体験を通じてメッセージを発信しています。

問い合わせ先

株式会社MANAKABURA

担当：成田梨沙

Email：eyebrow@manakabura.com

ECサイト：https://shop-manakabura.com

企業HP https://www.manakabura.com

Instagram：https://www.instagram.com/manakabura_cosme/

ジェイアール京都伊勢丹

〒600-8555 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

https://www.mistore.jp/store/kyoto/shops/women/fashion_5fl/shopnews_list/2025_shopnews77.html

