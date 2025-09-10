輝きに満ちた多幸感あふれるムードを、自由に愉しんで。ルナソル アイカラーレーション スペシャルエディション2025年11月7日（金）発売

株式会社カネボウ化粧品

～ベージュが咲き誇るようなウォームトーンに、まばゆい輝きを散りばめたパレットアイシャドウ～

LUNASOL（ルナソル）公式サイト：

https://www.lunasol-official.com/categories/pointmake/eye-shadow/p/4973167024898(https://www.lunasol-official.com/categories/pointmake/eye-shadow/p/4973167024898)

トータルメイクアップブランド、『LUNASOL（ルナソル）』は、2025年秋冬の限定商品として、「ルナソル アイカラーレーション スペシャルエディション」を2025年11月7日（金）に発売します。発売に先がけ、9月12日（金）10：00より、公式オンラインストアにて先行予約販売を開始します。

■商品概要

◆ルナソル アイカラーレーション スペシャルエディション 限定1種

EX04 Beige in Bloom

11,000円（税込）

ホリデーシーズンの胸の高鳴りや、心を満たす甘美な温もり。

ベージュが咲き誇るようなウォームトーンに、まばゆい輝きを散りばめたパレットアイシャドウ。

質感やニュアンスの異なる個性豊かなカラーが存在感を放ちながら、多彩な表情を引き出す。

輝きに満ちた多幸感あふれるムードを、自由に愉しんで。

商品特長

咲き誇るように華やかなウォームトーンのベージュが多彩な輝きを放つベージュインブルーム

A：透明感のあるまばゆい高輝度パールを敷き詰めたような、ピンクニュアンスのホワイト

B：さまざまな色の高輝度パールに、色が揺らめく光のニュアンスを添えたラベンダー

C：陰影がしっとりと肌に溶け込むようになじむ、ソフトマットなレディッシュベージュ

D：高輝度のホワイトやブルーの輝きでメタリックに彩る、赤みのグレイッシュブラウン

E：繊細なツヤ感で目もとを明るくなめらかに整える、ピンクニュアンスのベージュ

F：メタリックな光沢を軽やかに透けるような質感で表現した、つややかなオレンジベージュ

G：濡れたような色ツヤで目もとをしっとりと彩る、華やかなムードのローズベージュ

H：やわらかな温もりと、透け感のある自然な陰影を目もとに与えるベージュブラウン

HOW TO MAKEUP

ーオレンジとローズが溶け合うグラデーションー

1.Fをアイホールに入れ、下まぶたにも入れます。

2.Gを目のキワに太めに入れ、下まぶたの目尻側3分の1にも入れます。

3.CをFと肌との境目をぼかすようになじませます。

4.Bを上まぶた中央に入れ、目頭にもくの字に入れます。

ー軽やかでヘルシーなムードー

1.Fをアイホールに入れ、下まぶたにも入れます。

2.CをFと肌との境目をぼかすようになじませます。

3.Hを目のキワに太めに入れます。

ー輝きのラインでモードな印象にー

1.Eをアイホールに入れ、下まぶたにも入れます。

2.Hを目のキワにやや太めに入れます。

3.DをHに重ねライン的に入れます。

4.Cを下まぶたの目尻から目頭に向かって入れます。

ークールな輝きで惹きつけるグラデーションー

1.Eをアイホールに入れ、下まぶたにも入れます。

2.Hを目のキワに太めに入れます。

3.Aをアイホール全体に重ねます。

4.DをHに重ねます。

ーローズラベンダーの華やかなグラデーションー

1.Gをアイホール狭めに入れ、下まぶたにも入れます。

2.Cを下まぶたのGに重ねます。

3.Hを目のキワに入れます。

4.Bをアイホール全体に重ねます。

ー抜け感を愉しむローズベージュー

1.Gをアイホールに入れ、下まぶたにも入れます。

2.Fを下まぶたのGに重ねます。

3.Hを目のキワに入れます。

4.EをGと肌との境目をぼかすようになじませます。

ーシックに引き立てる立体感ー

1.Cをアイホールに入れ、下まぶたにも入れます。

2.Hを目のキワに入れます。

3.EをCと肌との境目をぼかすようになじませます。

4.Aを上まぶた中央に入れ、目頭にもくの字に入れます。

ー明るく華やかな透明感をまとうー

1.Fをアイホールに入れ、下まぶたにも入れます。

2.Hを目のキワの目尻側3分の1くらいに入れます。

3.Eを上まぶたの中央と下まぶたの中央に細めに入れます。

4.Aを上まぶたと下まぶたのEに重ねます。

※数に限りがございますので品切れの際はご了承ください。

※本商品は1会計につき、1点までご注文いただけます。

※予約商品は全国発売日の2025年11月7日(金)より順次お届けいたします。

※予約商品のご注文は通常商品との同時購入は出来ません。