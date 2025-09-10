GPD、Core i3-N300搭載7インチ モバイル 2in1PC 「GPD MicroPC 2」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、180°スイーベル対応ディスプレイ採用、8コアの高性能CPU、Intel（R） Core i3-N300を搭載した7インチ モバイル 2in1PC GPD MicroPC 2を2025年9月13日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆GPD MicroPC 2
GPD MicroPC 2は、Windows 11 Proを搭載した7インチサイズのUMPCです。8コアの高性能CPU、Intel（R） Core i3-N300を搭載し、ポケットサイズのフルキーボード搭載PCとしてどこにでも持ち出せます。ゴリラガラス6を採用した10点マルチタッチ対応IPS液晶パネルは、10万回の耐久テストをした2軸ヒンジによりディスプレイを180°回転させる事ができ、タブレットPCとしても使用できる2in1スタイルを採用しています。本体には入力しやすい幅広QWERTYキーボードと、両手でホールドしたときに操作しやすいタッチパッドやクリックボタンを搭載、7インチサイズでありながら高い操作性を発揮します。PD給電に対応、大きなACアダプターを持ち運ぶ必要が無く出先でモバイルバッテリーからの充電や、パススルー充電（バッテリーを介さず直接給電）にも対応しバッテリーの劣化を抑制できます。購入特典で専用ケースが付属。※モバイルバッテリーの出力によっては充電できない場合があります
◆GPD MicroPC 2製品特徴
・瞬時にノートPCとタブレットを切り替えられる2in1スタイル
10万回の耐久試験に合格した2軸ヒンジを採用したディスプレイは、前後の角度調整（チルト）だけではなく、180°の水平回転（スイーベル）が可能。瞬時にタブレットPCへ切り替えることができます。
・10点マルチタッチ対応IPS液晶パネル
7インチLCD液晶は、第6世代ゴリラガラスを搭載した10点マルチタッチ対応IPS液晶パネルを採用しています。最大輝度は500nitです。
・物理クリックボタン＋タッチパッド搭載
キーボード上部に物理クリックボタンとタッチパッドを内蔵し、本体を両手でホールドしたときにも快適に操作できるよう設計されています。
・充実のインターフェースとモジュール機能
GPD MicroPC 2は、2つのUSB 3.2 Gen2 Type-Aポート、2つのUSB 3.2 Gen2 Type-CポートとLANポート、HDMI端子やmicroSD カードースロットを備えています。最大3 台の 4K/60Hz 外部接続に対応しています。
・安心の正規代理店保証
正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は1年間です。
【発売詳細】
◆型番
GPD Micro PC2（N300-16/512G）with case
◆発売日
2025年9月13日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/gpd-micropc-2/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/GPD-MicroPC-2.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
