「JPX日経インデックス人的資本100」の構成銘柄に初選定
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、人的資本に着目した新たな指数「JPX日経インデックス人的資本100」に選定されましたのでお知らせします。
「JPX日経インデックス人的資本100」は、株式会社JPX総研と株式会社日本経済新聞社が共同で開発し、本年7月より算出・公表が開始された指数です。本指数は、ドイツのESG評価会社である「ESG Book」が提供する「ESG Performance Score Core - Dimension Human Capital Score」をもとに、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄から、特に人的資本を意識した経営を行なう上位100社を選定するものです。
TOYO TIREでは、持続的な成長を支える経営基盤構築の一環として、多様な人財が有機的に協働し、働きがいを持って活躍できるしくみの整備、個性と質と能力を極める育成システムの構築を掲げてその充実に取り組んでいます。「人財育成」、「ダイバーシティ推進」、「ウェルビーイングな職場づくり」に重点的にリソースを投入することで、事業活動を通じた価値創出を支える人財基盤の強化を図り、企業価値の向上につなげてまいります。
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
