ガザ市内の診療所がイスラエルによる爆撃で破壊される―世界の医療団は、この国際人道法違反を強く非難します

ガザ市内の診療所がイスラエルによる爆撃で破壊される―世界の医療団は、この国際人道法違反を強く非難します