Jan Lambrechts氏、世界商工会議所会議で倫理的なAI導入と労働力改革を訴える

メルボルン（オーストラリア）、2025年9月10日 /PRNewswire/ -- メルボルンで開催された第14回世界商工会議所会議（World Chambers Congress）で、Epitome Globalの創設者兼グローバル・マネジング・ディレクターのJan Lambrechts氏が、企業や政府のリーダーを含む100か国以上からの1,500人を超える参加者を前に、説得力のある基調講演を行いました。Lambrechts氏の演説では、回復力のある経済の原動力として、倫理的なAI導入と労働力の適応性の緊急性が強調され、Epitome Globalのグローバル展開は、RGH Globalとの戦略的流通パートナーシップによってさらに強化されました。両社は協力して、EMEAおよびアジア太平洋地域の企業や政府機関の労働力の最適化を変革しています。



Jan Lambrechts (second from left), Founder & Global Managing Director of Epitome Global, underscores the urgency of ethical AI adoption and workforce reinvention at the 14th World Chambers Congress in Melbourne.



雇用をめぐる議論への対応

Lambrechts氏はAI雇用に関する神話を払拭しました。「AIが私たちの仕事を奪うというのは100％真実ではありません。実際、エンジニアやプロンプターなどの新しい AI の役割が急速に登場しています。」同氏は次の点を強調します。「AIスキルを受け入れる人は成功するが、受け入れない人は取り残されるリスクがあります。責任を持ってAIを活用すれば、仕事における自由、創造性、目的を高める可能性が生まれます。」再訓練への投資を通じて労働力を積極的に改革することは、変化する環境の中で経済が生き残るために依然として不可欠です。

AI導入の障壁を打ち破る

Lambrechts氏のメッセージの中心は、責任あるAIの導入に対する世界的な障壁を克服することでした。同氏は、調達の遅れ、商工会議所が労働力情報の中心となる必要性、国家のデータ主権と労働力管理を脅かす外国のプラットフォームへの依存に伴うリスクなどを挙げました。Lambrechts氏は、技術の進歩が実際の労働力の利益につながることを保証する緊急の改革を求めました。Victorian Chamberの最高経営責任者兼会議議長のPaul Guerra氏は、 Lambrechts氏のビジョンについて、回復力と将来の備えを求める商工会議所にとって重要な青写真であると称賛しました。

責任あるイノベーションのためのロードマップ

Lambrechts氏は次のようなロードマップの概要を挙げています。

・業界パートナーシップによる迅速な概念実証サイクル（30～90日）。

・商工会議所が労働力に関する知見とスキル予測を収益化し、持続可能なコミュニティ重視の成長を可能にする新しい収益モデル。

・政策整合のために民間部門のスピードで活動する機敏なAI政府タスクフォースの形成。

世界的なAI規制、特にEUと韓国での規制が進む中、Lambrechts氏は次のように主張しています。「AIは倫理的、包括的、そして力を与えるものでなければなりません。未来はこれらの原則に適応し、受け入れる人々のものです。」

RGH Globalの統合的な役割

Epitome Globalは、戦略的ディストリビューターとしてRGH Globalと協力することにより、欧州、中東、アジア太平洋、南北アメリカにわたるRGHの広範なネットワークを活用し、AI最適化ソリューションの現実世界への影響を加速します。RGHの共同創設者兼グローバルCEOであるJustin Madgwick氏は、次のようにコメントしています。「RGHの人材最適化プラットフォームは、テクノロジーが人間の能力をサポートし、強化する採用の未来を表しています。Epitomeとの提携により、倫理的かつ目的志向の方法でこのビジョンを世界中に実現できるようになります。」このパートナーシップは、Epitomeのプラットフォームを世界規模で拡大し、信頼できるAIイノベーションと永続的な経済的影響をもたらすという楽観的な見通しを反映しています。

Jan Lambrechtsについて

Jan Lambrechts氏は、従業員データを戦略的インテリジェンスに変換するAIプラットフォームを率いてきた20年間のグローバル経験を持つ連続起業家です。Epitome Globalのマネージング・ディレクターとして、彼は組織の改革と成長を推進しています。

Justin Madgwickについて

Justin Madgwick氏は、人材最適化ビジネスの構築で30年以上の経験を持つ熟練した人材紹介起業家です。RGH Globalの共同設立者兼グローバルCEOとして、同社の拡大とEpitomeとのパートナーシップを主導し、倫理的でAI主導の人材ソリューションを世界中に提供しています。

Epitome Globalについて

Epitome Globalは、RGH Globalを通じて戦略的に販売されているAI主導の労働力最適化企業であり、心理測定学、データ・サイエンス、リアルタイムの労働市場情報を使用して、人材に関する実用的な知見を企業や政府に提供しています。総合的なマッチング、エンゲージメント、パフォーマンスのソリューションは、RGHの広範なプレゼンスを通じて大規模に提供されます。

メディア問い合わせ先

Melissa Teh、COO

メール：melissa.teh@epitome.global

電話番号：+60 12 306 0647

IR問い合わせ先

メール：investment@epitomeholdings.com

Jan Lambrechts (left), Founder & Global Managing Director of Epitome Global, with Justin Madgwick (right), Co-Founder and Global CEO of RGH Global



