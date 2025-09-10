東京2025デフリンピックの応援セレモニーを開催 ～「東京2025大会PRカー」も展示～
令和７年11月15日～26日に、きこえない人・きこえにくい人による国際的なスポーツ大会「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」が開催されます。
本大会の認知向上と啓発を目的として、全日本ろうあ連盟が全国各地でキャラバン活動を展開しており、その一環として「東京2025大会PRカー」が尼崎市に来ます。
本市においてもデフリンピックの開催を応援し、きこえない人・きこえにくい人への理解促進とデフスポーツへの関心を高めるため、「東京2025大会PRカー」展示と応援セレモニーを開催します。
１ 日 時 ９月22日（月）午前９時～午前10時30分
２ 場 所 尼崎市役所 議会棟前駐車場
３ 内 容 「東京2025大会PRカー」展示と応援セレモニー
⑴ 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 理事長 本郷 善通氏による開催挨拶
⑵ 松本尼崎市長による応援メッセージ
⑶ 眞田尼崎市議会議長による応援メッセージ
⑷ デフリンピック バスケットボール競技
出場選手 森井涼太氏（尼崎市在住） 決意表明など
⑸ 尼崎市シティプロモーションマスコットのあまっこと公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団の
マスコットのスマイルくんとの写真撮影
以 上
【参考】
「東京2025大会PRカー」は、日本の桜をイメージした大会のメインカラーである桜色でデザインされており、大会開催都市の東京都をめざして、北は北海道と南は九州から２台のラッピングカーが日本全国を駆け抜けます。（全日本ろうあ連盟の取組）
（兵庫県については、９月18日（木）～９月23日（火）詳細は別添資料参照）
出場選手 森井涼太氏プロフィール（下記URL参照）
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/sports_act/107ivento/1041477.html