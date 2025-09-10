東京2025デフリンピックの応援セレモニーを開催 ～「東京2025大会PRカー」も展示～

写真拡大

　令和７年11月15日～26日に、きこえない人・きこえにくい人による国際的なスポーツ大会「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」が開催されます。

　本大会の認知向上と啓発を目的として、全日本ろうあ連盟が全国各地でキャラバン活動を展開しており、その一環として「東京2025大会PRカー」が尼崎市に来ます。

　本市においてもデフリンピックの開催を応援し、きこえない人・きこえにくい人への理解促進とデフスポーツへの関心を高めるため、「東京2025大会PRカー」展示と応援セレモニーを開催します。

 

１　日　時　９月22日（月）午前９時～午前10時30分

 

２　場　所　尼崎市役所　議会棟前駐車場

 

３　内　容　「東京2025大会PRカー」展示と応援セレモニー

　⑴　公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会　理事長　本郷　善通氏による開催挨拶

　⑵　松本尼崎市長による応援メッセージ

　⑶　眞田尼崎市議会議長による応援メッセージ

　⑷　デフリンピック　バスケットボール競技

　出場選手　森井涼太氏（尼崎市在住）　決意表明など

　⑸　尼崎市シティプロモーションマスコットのあまっこと公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団の

　　　マスコットのスマイルくんとの写真撮影

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上　　

 

【参考】

　「東京2025大会PRカー」は、日本の桜をイメージした大会のメインカラーである桜色でデザインされており、大会開催都市の東京都をめざして、北は北海道と南は九州から２台のラッピングカーが日本全国を駆け抜けます。（全日本ろうあ連盟の取組）

（兵庫県については、９月18日（木）～９月23日（火）詳細は別添資料参照）

　出場選手　森井涼太氏プロフィール（下記URL参照）

　https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/sports_act/107ivento/1041477.html

 