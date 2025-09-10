【2025年大阪・関西万博　サウジアラビア王国館】伝統的なハヤブサ狩りデモンストレーションを実演

2025年大阪・関西万博 サウジアラビアパビリオン

● サウジアラビア王国館では、サウジ・ファルコンズクラブとの協力により、特別なハヤブサ狩りを実演します。期間は9月15日から20日および9月22日から25日で、各日9:30から12:30まで開催予定です。

● 来場者はサウジアラビア固有のさまざまなハヤブサの品種を知ることができ、熟練した隼匠が、代々受け継がれてきた伝統的な技法や、隼匠とハヤブサとの間で交わされる独特のコミュニケーションを実演します。この古代から続く技は、今日も大切に受け継がれている芸術です。

サウジアラビア王国館は、サウジ・ファルコンズクラブとの協力により、9月15日から25日、サウジ広場にてサウジアラビアを代表する伝統文化の一つであるハヤブサ狩りショーを特別実演することを発表しました。

ハヤブサ狩りはサウジアラビアの文化遺産の中心的存在であり、その歴史は数百年にわたります。本デモンストレーションはその伝統に敬意を表し、また日本の伝統的なハヤブサ狩りとの共通点を紹介します。両文化の融合は、人と自然との深い絆を象徴するものです。

サウジ・ファルコンズクラブとの協力により、来場者はハヤブサを鑑賞し、サウジアラビアに生息するハヤブサの品種について学ぶことができます。専門の隼匠が、サウジアラビア固有の様々なハヤブサの品種や、隼匠とハヤブサとの間で交わされる独特のコミュニケーションについて解説します。来場者は、古代の技を熟知した専門家と交流しながら、この壮麗な生き物の優雅さと技量をご覧いただけます。ハヤブサ狩りは、共有された経験と伝統を通じた文化交流へのサウジアラビアの取り組みを体現しています。

2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館は、五感で体験できる空間を提供し、サウジアラビアの豊かな遺産と文化を紹介するとともに、持続可能で自立した社会の育成を目指す同国の目標を体現しています。同館はまた、2025 NY Architectural Design AwardsのCultural Architecture（文化建築）部門インタラクティブ・体験型空間のカテゴリーで金賞を受賞し、その革新性、デザイン、インパクトが認められました。

2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館では、10月13日までサウジの文化・遺産・芸術を紹介するライブパフォーマンス、ダンス、伝統芸能を開催中。「Ahlan Wa Sahlan」「We Are Saudi Arabia」「The Botanist―AR体験」、文化スタジオでの音楽・芸術公演などが含まれます。 来場者は「進化する都市」「持続可能な海」「無限の人間の可能性」「イノベーションの頂点」などといった没入型展示室やギャラリーを巡る旅を楽しみながら、サウジアラビア王国館が世界に与える影響を間近で体感できます。さらに、「バーチャル万博～空飛ぶ夢洲～」でもサウジアラビア王国館を訪れ、王国の豊かな文化と遺産をさらに深く発見することができます。

サウジアラビア王国館は、2025年大阪・関西万博西ゲート内コネクティングゾーン（C14-01）で毎日9:00から21:00まで開館中です。

【公式ウェブサイト&SNS】

● Instagram: @ksaexpo2025

● X: @KSAExpo2025_

● YouTube: @KSAExpo2025

● LinkedIn: Saudi Arabia at Expo

● Facebook: KSA Expo 2025

● TikTok: @ksaexpo

● LINE: KSA 大阪万博2025

● 公式サイト: https://ksaexpo2025.sa/