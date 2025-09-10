倖田來未デビュー25周年記念特別配信！オフィシャルファンコミュニティ「KK App」にて開催

株式会社Sun Asterisk

株式会社Sun Asterisk（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 泰平、以下Sun*）は、同社が運営するエイベックス・マネジメント所属のアーティスト「倖田來未」氏の公式ファンコミュニティアプリ「KK App」（ケーケーアップ）にて、倖田來未氏のデビュー25周年を祝う特別配信を開催することをお知らせします。

今回の特別配信では、本人が近況などを語りつつ、ファンとコミュニケーションを取る通常のライブ配信とは異なり、MCとして豪華なゲストをお迎えし、2週間連続で楽しい企画配信を実施いたします。

2025年9月12日（金）に実施する第1回には、R-1ぐらんぷり2009王者であり、最近では怪談話でも注目を集めている中山功太氏をMCに迎え、特別企画「倖田來未スタッフは見た..！」を配信します。倖田來未氏の25周年を共に過ごしたスタッフたちから、倖田來未氏についての裏話がたくさん聞けるかもしれない？！ファン必見の内容となっています。

さらに、2025年9月19日（金）に実施予定の第2回では、多才なピン芸人で倖田來未氏とも親交が深いエハラマサヒロ氏がゲストMCを務めます。KK Appのフォーム機能を利用し、倖田來未氏のファンである通称「倖田組組員」とのファン参加型特別企画「組員、全員集合！！！」を開催します。倖田來未氏に関する大喜利に答えたり、アンケートを通じて倖田來未氏とファンの絆を再確認したりなど、アニバーサリーにふさわしい特別感が味わえる内容となっています。倖田來未氏と、旧知の仲であるエハラマサヒロ氏との掛け合いにもぜひご注目ください。

◆特別配信実施概要

第1回

実施日時：2025年9月12日（金）21時～

出演：倖田來未

ゲストMC：中山功太

特別企画「倖田來未スタッフは見た..！」

第2回

実施日時：2025年9月19日（金）20時～

出演：倖田來未

ゲストMC：エハラマサヒロ

特別企画「組員、全員集合！！！」

※敬称略

※KK App特別配信は、倖田來未オフィシャルファンコミュニティアプリ「KK App」内にて有料会員の方のみご視聴可能です。

◆ KK Appについて

『KK App』は、倖田來未本人とファンオンリーのクローズドなライブ配信空間で、アーティスト活動の裏話や好きなものなどのプライベートな話はもちろん、視聴者の質問にも答える、双方向で楽しめる新しい形のエンターティメントを提供し、ファンと一緒に作り上げるファンコミュニティアプリです。

SNSでは見ることのできない、アプリ独自のタイムラインでの写真や映像、ライブ配信を通じてファンと相談しながら創る『KK App』限定のプレミアムグッズ販売、1on1で繋がるオンラインミーティングも予定しており、倖田來未とファンが一緒に楽しめるアプリとなっています。また、全国のファン同士のコミュニケーションが可能なグループチャット機能もあります。

今後もKK Appではアーティストとファンの更なる交流と推し活満足度向上の為に様々な企画を実施予定です。トップアーティストの先進的なファンコミュニティ運営に是非ご注目ください。

倖田來未 ファンコミュニティアプリ『KK App』については、下記URLより詳細をご覧ください。

https://www.koda-kumi-app.com

▼iPhoneアプリDL

https://onl.tw/ZH9g9qH

▼AndroidアプリDL

https://onl.tw/D9HeJCr

◆ ALLLYについて

ALLLYはOEMで新しいファンクラブのかたちとして、アーティストとファン同士の交流機能を提供するSun*独自のシステムです。アーティスト個人のアプリとしてコアなコンテンツの提供を可能にします。プラットフォーム内でのトレンドマーケティングやアンチを排除することで、本来のファンへの充実した価値を提供します。提供される有料コンテンツの収益をアーティストサイドとSun*でレベニューシェアする協業事業モデルとなっています。

◆ Sun*について

Sun*は「誰もが価値創造に夢中になれる世界」をビジョンに掲げ、現在4か国、6都市にて約2000名のエンジニアやクリエイターが在籍するデジタル・クリエイティブスタジオです。新規事業・デジタルトランスフォーメーション（DX）・プロダクト開発を成功に導くため、「クリエイティブ & エンジニアリング」と「タレントプラットフォーム」の、2つのサービスラインを提供しています。

会社名：株式会社Sun Asterisk（英語表記：Sun* Inc.）

所在地 : 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F

代表者 : 代表取締役 小林 泰平

創立年 : 2013年

事業内容 : デジタル・クリエイティブスタジオ事業

URL : https://sun-asterisk.com