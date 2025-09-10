【びわ湖大津プリンスホテル】境内を彩る紅葉の錦と幻想的な灯りが織りなすひととき「絶景を味わう宵紅(よいくれない)の船旅」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

びわ湖大津プリンスホテル(所在地：滋賀県大津市におの浜4-7-7、総支配人：中山 隆之)は、滋賀県でゆったりと紅葉や国宝建築に触れていただく1日限定の体験型プログラム「絶景を味わう宵紅（よいくれない）の船旅」を2025年11月29日(土)に開催いたします。

本プランでは、紫式部の生きた平安の情景に思いを馳せながら夕暮れの湖面に揺られる船旅から

始まり、大津市の老舗酒蔵「平井商店」の酒粕と秋の食材を彩り豊かに詰めた和食 清水料理長特製の和弁当と、滋賀県発祥の楽器「よし笛」の演奏、自然に包まれたやさしい音色を堪能しながら石山寺へと向かいます。

約2,000本の紅葉が広がる石山寺では、東大門をくぐると行燈のやわらかな灯りが並び、国宝建築と

1,000本を超える紅葉が美しく照らされ、まるで絵巻の一場面のような世界を味わう期間限定イベント「あたら夜もみじ(※1)」を鑑賞。

帰りの船中では、あたたかい甘酒とともに湖国の秋と船旅の思い出を形に残す紅葉を使用した押し花ハガキ作りをご用意。世界に一つだけの作品を作り、一夜の余韻に浸る時間をお楽しみください。

滋賀の歴史・自然・食の文化を一度に味わえる船旅。秋の近江が織りなす絶景と穏やかな彩りに浸る、心豊かなひとときをお過ごしいただけます。

(※1) 「あたら夜もみじ」の可惜夜（あたらよ）とは：明けるのが惜しい素晴らしい夜の意。

■滞在プログラム「絶景を味わう宵紅(よいくれない)の船旅」のポイント

１.石山寺にて、宵の静けさに染まる紅葉が広がる期間限定のライトアップ「あたら夜もみじ」を鑑賞。

２.静寂に佇む大津の町とびわ湖に揺られる船旅を楽しみながら、あたたかく自然な音色を奏でる「よし笛」の演奏を堪能

３.船内では、発酵文化が根付く滋賀で営む老舗酒蔵「平井商店」の酒粕や地元食材と秋の味覚を詰めた和食 料理長特製の和弁当とあたたかい甘酒をご用意。

４.旅の思い出を形に残す、紅葉を使った世界に一つだけの押し花ハガキ作り体験。

石山寺「あたら夜もみじ」イメージ

【絶景を味わう宵(よい)紅(くれない)の船旅URL】https://www.princehotels.co.jp/otsu/plan/autumn-cruise2025/

「絶景を味わう宵紅の船旅」概要

【開 催 日】 2025年11月29日（土）

【料 金】 1名さま\28,260より（レイクフロアツイン1室4名さまご利用時）

【内 容】 1泊室料、夕食、朝食、乗船券、拝観券（石山寺あたら夜もみじ[5:30P.M.～9:00P.M.(最終入山8:30P.M.)] の入山料）、サービス料・消費税

＜滋賀の魅力が満載！和食 清水料理長特製の和弁当＞

古くから根付く滋賀の発酵文化とびわ湖の恵みを詰めたホテルオリジナルの和弁当。大津市の老舗酒蔵「平井商店」の酒粕と、秋が旬の滋賀食材を合わせ、一口ごとに近江の豊かな情景を感じる食体験をご堪能いただけます。

和食 清水料理長特製の和弁当イメージ

■メニュー 一例

【取り肴】

海老豆煮と酒粕の煮凝り 滋賀県産子持鮎甘露煮

サーモンの吟醸焼き（酒粕漬け） 近江牛時雨煮 吹き寄せ麩 零余子真薯黄味焼き 近江鴨ロース煮込み

【お造り】

鮪湯霜柚子風味 鯛松皮造り 滋賀県産虹鱒昆布締め

【煮物】

湯葉と野菜の炊き合わせ ほか、食事、汁物、水物、全6品

＜滋賀の自然を感じる船内での体験＞

■滋賀の自然が奏でる「よし笛」の演奏

日本よし笛協会会長 近藤 ゆみ子氏による「よし笛」の演奏。

よし笛は、びわ湖の水を綺麗に保つ葦(よし)を使った滋賀県発祥の楽器。風のような爽やかで自然な音色が秋夜の船内を響きわたります。

■世界に一つだけの押し花ハガキ作りの体験

船旅の思い出に紅葉の葉をハガキにのせる押し花ハガキ作りで、旅の物語を形に残しそれをきっと誰かに伝えたくなるそんな体験をご用意いたします。

＜船旅のスケジュール＞

日本よし笛協会会長 近藤 ゆみ子氏外輪汽船「一番丸」で石山寺までナイトクルーズへ

■6:15P.M.～7:30P.M. 外輪汽船「一番丸」乗船(におの浜観光港発)

地元酒蔵の酒粕や秋の味覚を取り入れた和弁当を堪能し、船内で「よし笛」の演奏を鑑賞しながら石山寺までナイトクルーズ。

■7:30P.M.～8:45P.M. 「あたら夜もみじ」鑑賞

東大門から続く行燈を通り抜け、静けさと深みを味わう紅葉のライトアップと国宝建築を鑑賞。

■8:45P.M.～9:15P.M. ホテルまでのクルーズ船で一夜の想いにふける

紅葉を使用した押し花ハガキ作り体験。滋賀の歴史を感じながらあたたかい甘酒で心も身体もほっとあたたまるひとときを。

※クルーズは、天候などの都合により、欠航となる場合がございます。

※宿泊料金は稼働状況により日々変動いたします。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料 8 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※営業形態の変更および営業休止となる場合もございます。ご来館の際は、事前にWeb サイトにてご確認ください。

※写真はすべてイメージです。

