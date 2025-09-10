【YSL BEAUTY】自分らしさに酔いしれるウッディフローラルアロマティック、新作メンズフレグランス「MYSLF ラプソリュ」誕生。

日本ロレアル株式会社

『MYSLF』が持つ、特徴的なオレンジブロッサムとウッディノートが織りなすコントラストに、

さらなるYSLのエッジィを効かせた新作フレグランス「MYSLF ラプソリュ」が登場。

退屈な日常から解放され、気分を高揚させる香りは、瞬時に幸福感に包まれると共に、

力強く輝く個性を引き出します。

スパイシーなフレッシュジンジャーエッセンスから始まり、魅惑的なオレンジブロッサムが輝きを、

そして官能的な余韻を残すバニラアブソリュートから成るウッディフローラルアロマティックフレグランス。パワフルでいて、心地よさが長時間*続きます。

真の喜びと解放を求めている今、「MYSLF ラプソリュ」 は五感を刺激し、

すべてをありのままに感じる喜びを届けます。

自分らしくあるための「MYSLF ラプソリュ」

やみつきになる香りの新体験を。

MYSLF

それは“Myself -自分らしさ”を最も印象的に、最もシンプルに語るためのフレグランス。

その名の中心にブランドのイニシャル「YSL」を宿しています。

M（マスキュリン）とF（フェミニン）をつなぐYSLの3文字は両者の架け橋であり、

その名にはMY（私の）、YSL（イヴ・サンローラン）、

F（フレグランス）の意味も込められています。

‐MYSLF (マイエスエルエフ)

「MYSLF ラプソリュ」

2025年9月19日（金）全国発売

2025年9月10日（水）公式オンライン ブティック / 表参道フラッグシップ ブティック/ ZOZOCOSME先行発売

60mL 22,000円（税込）

40mL 17,600円 （税込）*

*公式オンライン ブティック / 表参道フラッグシップ ブティック / ZOZOCOSME数量限定発売

http://yslb.jp/WW-51427YSL.html

*YSL調べ。個人差があります。

自分らしさに包み込まれる心地よさウッディ フローラル アロマティック

光で新しい香りを満たし、輝きと明るさを与えた、MYSLF ラプソリュ。



クールでスパイシーなジンジャーが主役のMYSLF ラプソリュは、

ウッディ フローラル アロマティックフレグランス。

爽快なジンジャーの力強いトップノートを堪能いただけます。

香調：ウッディフローラルアロマティック

【トップ】フレッシュジンジャー、ベルガモット、ヴェール ドゥ ベルガモット、プチグレン

【ミドル】オレンジブロッサム、ブルボンゼラニウム、ディーバラベンダー、クラリセージ

【ラスト】アンバーウッド、パチョリハート、カカオ、バニラ

トップノート

ジンジャー | ベルガモット

フレッシュでスパイシーなジンジャーが

ヴェール ドゥ ベルガモットの持つ

ピリッとした爽快感を引き立てます。

ミドルノート

オレンジブロッサム

MYSLFのシグネチャーである

オレンジブロッサム。

センシュアルでありながらも、

クリーンで澄み切ったアコードが

MYSLFならではの芳醇な香りを演出します。

ラストノート

ウッド | パチョリ

ウッディノートが魅せる

官能性にパチョリが加わることで、

ラプソリュに温かみと深みを与えています。

【お客様のお問い合わせ先】

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル：0120-526-333

公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/