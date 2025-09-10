【YSL BEAUTY】自分らしさに酔いしれるウッディフローラルアロマティック、新作メンズフレグランス「MYSLF ラプソリュ」誕生。
『MYSLF』が持つ、特徴的なオレンジブロッサムとウッディノートが織りなすコントラストに、
さらなるYSLのエッジィを効かせた新作フレグランス「MYSLF ラプソリュ」が登場。
退屈な日常から解放され、気分を高揚させる香りは、瞬時に幸福感に包まれると共に、
力強く輝く個性を引き出します。
スパイシーなフレッシュジンジャーエッセンスから始まり、魅惑的なオレンジブロッサムが輝きを、
そして官能的な余韻を残すバニラアブソリュートから成るウッディフローラルアロマティックフレグランス。パワフルでいて、心地よさが長時間*続きます。
真の喜びと解放を求めている今、「MYSLF ラプソリュ」 は五感を刺激し、
すべてをありのままに感じる喜びを届けます。
自分らしくあるための「MYSLF ラプソリュ」
やみつきになる香りの新体験を。
MYSLF
それは“Myself -自分らしさ”を最も印象的に、最もシンプルに語るためのフレグランス。
その名の中心にブランドのイニシャル「YSL」を宿しています。
M（マスキュリン）とF（フェミニン）をつなぐYSLの3文字は両者の架け橋であり、
その名にはMY（私の）、YSL（イヴ・サンローラン）、
F（フレグランス）の意味も込められています。
‐MYSLF (マイエスエルエフ)
「MYSLF ラプソリュ」
2025年9月19日（金）全国発売
2025年9月10日（水）公式オンライン ブティック / 表参道フラッグシップ ブティック/ ZOZOCOSME先行発売
60mL 22,000円（税込）
40mL 17,600円 （税込）*
*公式オンライン ブティック / 表参道フラッグシップ ブティック / ZOZOCOSME数量限定発売
http://yslb.jp/WW-51427YSL.html
*YSL調べ。個人差があります。
自分らしさに包み込まれる心地よさウッディ フローラル アロマティック
光で新しい香りを満たし、輝きと明るさを与えた、MYSLF ラプソリュ。
クールでスパイシーなジンジャーが主役のMYSLF ラプソリュは、
ウッディ フローラル アロマティックフレグランス。
爽快なジンジャーの力強いトップノートを堪能いただけます。
香調：ウッディフローラルアロマティック
【トップ】フレッシュジンジャー、ベルガモット、ヴェール ドゥ ベルガモット、プチグレン
【ミドル】オレンジブロッサム、ブルボンゼラニウム、ディーバラベンダー、クラリセージ
【ラスト】アンバーウッド、パチョリハート、カカオ、バニラ
トップノート
ジンジャー | ベルガモット
フレッシュでスパイシーなジンジャーが
ヴェール ドゥ ベルガモットの持つ
ピリッとした爽快感を引き立てます。
ミドルノート
オレンジブロッサム
MYSLFのシグネチャーである
オレンジブロッサム。
センシュアルでありながらも、
クリーンで澄み切ったアコードが
MYSLFならではの芳醇な香りを演出します。
ラストノート
ウッド | パチョリ
ウッディノートが魅せる
官能性にパチョリが加わることで、
ラプソリュに温かみと深みを与えています。
【お客様のお問い合わせ先】
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/