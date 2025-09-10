【YSL BEAUTY】自分らしさに酔いしれるウッディフローラルアロマティック、新作メンズフレグランス「MYSLF ラプソリュ」誕生。

写真拡大 (全6枚)

日本ロレアル株式会社



『MYSLF』が持つ、特徴的なオレンジブロッサムとウッディノートが織りなすコントラストに、


さらなるYSLのエッジィを効かせた新作フレグランス「MYSLF ラプソリュ」が登場。



退屈な日常から解放され、気分を高揚させる香りは、瞬時に幸福感に包まれると共に、


力強く輝く個性を引き出します。


スパイシーなフレッシュジンジャーエッセンスから始まり、魅惑的なオレンジブロッサムが輝きを、


そして官能的な余韻を残すバニラアブソリュートから成るウッディフローラルアロマティックフレグランス。パワフルでいて、心地よさが長時間*続きます。



真の喜びと解放を求めている今、「MYSLF ラプソリュ」 は五感を刺激し、


すべてをありのままに感じる喜びを届けます。



自分らしくあるための「MYSLF ラプソリュ」


やみつきになる香りの新体験を。



MYSLF


それは“Myself -自分らしさ”を最も印象的に、最もシンプルに語るためのフレグランス。



その名の中心にブランドのイニシャル「YSL」を宿しています。


M（マスキュリン）とF（フェミニン）をつなぐYSLの3文字は両者の架け橋であり、


その名にはMY（私の）、YSL（イヴ・サンローラン）、


F（フレグランス）の意味も込められています。



‐MYSLF　(マイエスエルエフ)　




「MYSLF ラプソリュ」


2025年9月19日（金）全国発売


2025年9月10日（水）公式オンライン ブティック / 表参道フラッグシップ ブティック/ ZOZOCOSME先行発売


60mL 22,000円（税込）


40mL 17,600円 （税込）*


*公式オンライン ブティック / 表参道フラッグシップ ブティック / ZOZOCOSME数量限定発売


http://yslb.jp/WW-51427YSL.html



*YSL調べ。個人差があります。






自分らしさに包み込まれる心地よさウッディ フローラル アロマティック



光で新しい香りを満たし、輝きと明るさを与えた、MYSLF ラプソリュ。



クールでスパイシーなジンジャーが主役のMYSLF ラプソリュは、
ウッディ フローラル アロマティックフレグランス。
爽快なジンジャーの力強いトップノートを堪能いただけます。



香調：ウッディフローラルアロマティック
【トップ】フレッシュジンジャー、ベルガモット、ヴェール ドゥ ベルガモット、プチグレン
【ミドル】オレンジブロッサム、ブルボンゼラニウム、ディーバラベンダー、クラリセージ
【ラスト】アンバーウッド、パチョリハート、カカオ、バニラ




トップノート
ジンジャー | ベルガモット



フレッシュでスパイシーなジンジャーが
ヴェール ドゥ ベルガモットの持つ
ピリッとした爽快感を引き立てます。






ミドルノート
オレンジブロッサム



MYSLFのシグネチャーである


オレンジブロッサム。
センシュアルでありながらも、
クリーンで澄み切ったアコードが
MYSLFならではの芳醇な香りを演出します。






ラストノート
ウッド | パチョリ



ウッディノートが魅せる
官能性にパチョリが加わることで、
ラプソリュに温かみと深みを与えています。






【お客様のお問い合わせ先】
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/