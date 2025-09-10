【シントトロイデン】株式会社シーエス・ナイン様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社シーエス・ナイン様（本社：東京都江戸川区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。



株式会社シーエス・ナイン様は2023-2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社シーエス・ナイン様 コメント】

「広告物全般の企画・制作・製品化（印刷）・運用に至るまでワンストップで事業をしている私たちは『あらゆる創造物を世に送り出す、音楽でいうスタジオのような会社』をという想いで起業し、今まで挑戦してきました。

起業した頃の私たちの想いと、STVVの『ここから、世界へ』というビジョンが重なり、その変わらない姿勢や挑戦し続ける姿に共感し、コーポレートスポンサーとしての契約を継続する運びに至りました。私たちも初心を忘れず共に邁進していく事で、微力ではございますがSTVVの飛躍の一助になれば幸いです」

■会社概要

社名：株式会社シーエス・ナイン

代表者：代表取締役社長 山岸 大樹

所在地：千葉県流山市おおたかの森東3-32-4 ワークオフィスおおたかの森東101

事業内容：広告代理業全般

公式サイト：https://www.cs-nine.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。