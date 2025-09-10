【松屋】外交メニュー　ジャマイカ編！　「ジャークチキン」新発売

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2025年９月16日（火）10時より「ジャークチキン」を販売いたします。

■オールスパイスを使用し、本場風の味わいを実現！

ジューシーに焼き上げたチキンと玉ねぎソースの相性は抜群、松屋流ジャマイカ料理。

新たな外交メニューとして、大使館のご協力を得て開発したジャマイカの伝統料理「ジャークチキン」が登場します。シナモン・クローブ・ナツメグを合わせたような独特の香りを持つ「オールスパイス」を使用することで、爽やかさ、ほろ苦さ、甘さが絶妙に絡み合う、本場風を再現しました。ジューシーに焼き上げたチキンは香ばしく、玉ねぎソースを添え、ご飯に合う一皿です。ジャマイカ大使もお墨付の松屋流「ジャークチキン」は、秋のスポーツシーズンに向けたスタミナ補給にもぴったり！食を通じて両国の絆を深める特別な逸品をぜひご賞味ください。

商 品 名 ジャークチキン 890円

ジャークチキンビールセット 通常価格1,380円→1,290円

※お持ち帰りいただけます（ビールセットは不可）。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必

要です。

※税込み価格です。

※株主優待券は上記メニューにご使用いただけます（ビールセットは不可）。

※「夏のビールフェア」開催中（9月30日（火）10時まで）につき、

ビールセットは通常価格より90円引きとなっております。

発 売 日 2025年9月16日（火）10時 ～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋

※販売の有無については、直接店舗にお問い合わせください。

▶▶おトク情報をチェック

◎お得なクーポン配信中！事前予約がお得な「松弁ネット」のご注文も！「松屋フーズ公式アプリ」

各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)

◎豊富なキャッシュレス決済に対応

キャッシュレス決済はポイント還元がお得。ご利用方法はとっても簡単！

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/(https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/)

◎店舗限定で開催中のキャンペーン情報はコチラ！

店舗限定のキャンペーンや、定食ライスおかわり無料店舗などをチェックできます。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/(https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/)

◎松屋【公式】X（旧Twitter）アカウント @matsuya_foods

新メニューや各種キャンペーン、地域限定情報、松屋フーズが手がける色々なお店のご紹介などなど、盛りだくさんのエピソードを気まぐれに発信。