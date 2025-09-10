【松屋】外交メニュー　ジャマイカ編！　「ジャークチキン」新発売

写真拡大 (全4枚)

株式会社松屋フーズホールディングス

　このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2025年９月16日（火）10時より「ジャークチキン」を販売いたします。




■オールスパイスを使用し、本場風の味わいを実現！


　ジューシーに焼き上げたチキンと玉ねぎソースの相性は抜群、松屋流ジャマイカ料理。


　新たな外交メニューとして、大使館のご協力を得て開発したジャマイカの伝統料理「ジャークチキン」が登場します。シナモン・クローブ・ナツメグを合わせたような独特の香りを持つ「オールスパイス」を使用することで、爽やかさ、ほろ苦さ、甘さが絶妙に絡み合う、本場風を再現しました。ジューシーに焼き上げたチキンは香ばしく、玉ねぎソースを添え、ご飯に合う一皿です。ジャマイカ大使もお墨付の松屋流「ジャークチキン」は、秋のスポーツシーズンに向けたスタミナ補給にもぴったり！食を通じて両国の絆を深める特別な逸品をぜひご賞味ください。





商 品 名　　　ジャークチキン 　　　　　　　　 　　　　　　　　 890円


　　　　　　 ジャークチキンビールセット　　　　　　通常価格1,380円→1,290円


※お持ち帰りいただけます（ビールセットは不可）。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必


　要です。


※税込み価格です。


※株主優待券は上記メニューにご使用いただけます（ビールセットは不可）。


※「夏のビールフェア」開催中（9月30日（火）10時まで）につき、


　ビールセットは通常価格より90円引きとなっております。



発 売 日　　 2025年9月16日（火）10時 ～


　　　　　　


対象店舗　　一部店舗を除く全国の松屋


※販売の有無については、直接店舗にお問い合わせください。



▶▶おトク情報をチェック


◎お得なクーポン配信中！事前予約がお得な「松弁ネット」のご注文も！「松屋フーズ公式アプリ」


各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。


URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)



◎豊富なキャッシュレス決済に対応


キャッシュレス決済はポイント還元がお得。ご利用方法はとっても簡単！


URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/(https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/)



◎店舗限定で開催中のキャンペーン情報はコチラ！


店舗限定のキャンペーンや、定食ライスおかわり無料店舗などをチェックできます。


URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/(https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/)



◎松屋【公式】X（旧Twitter）アカウント　@matsuya_foods


新メニューや各種キャンペーン、地域限定情報、松屋フーズが手がける色々なお店のご紹介などなど、盛りだくさんのエピソードを気まぐれに発信。