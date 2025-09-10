無料の転職サービス「イーデス転職エージェント」を提供開始！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームライフデザイン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：間瀬文雄）は、キャリアのプロに無料でマンツーマンの転職相談ができる新サービス『イーデス転職エージェント』を本日2025年9月10日（水）に公開しました。

本サービスは、当社のパートナー企業との連携により、フリーターや未経験の方、学歴や経歴に自信がない方など、キャリアに悩むすべての人に寄り添い、一人ひとりの可能性を信じるプロがゴールまで伴走支援することを目指します。

参考URL：https://www.a-tm.co.jp/top/job-change/service/

■「イーデス転職エージェント」の提供開始の背景

近年の日本社会では、働き方の多様化が進む一方で、キャリアに対する個人の不安も増大しています※。「書類の書き方や面接が不安」「学歴や経歴に自信がなく正社員になれるか不安」「自分に合う仕事がわからず、また失敗するのが怖い」といった声は、転職希望者のみならず、キャリアの岐路に立つ多くの人々が抱える共通の悩みです。



私たちは、そんな一人ひとりの不安に徹底的に寄り添い、「次の一歩」を応援したいという強い想いから、新しい転職サービス『イーデス転職エージェント』の提供を開始いたしました。

『イーデス転職エージェント』は、キャリアチェンジという人生の大きな転機において、あなたが抱える悩みを解消し、自信を持って新しい挑戦に踏み出せる社会の実現を目指します。もう一人で悩まず、私たちと一緒にあなたの可能性を見つけませんか。

※参照元：労働力調査（詳細集計） 2024年（令和6年）平均結果｜総務省統計局(https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.html)

■「イーデス転職エージェント」の主な特徴

『イーデス転職エージェント』は、利用者の心理的なハードルを下げることに注力した、以下の特徴を持っています。

■サービス責任者からのメッセージ

私たちは、どんな経歴の方であっても、その人の中に必ず輝く可能性があると信じています。『イーデス転職エージェント』の目的は、単に仕事を見つけることだけではありません。

私たちが目指すのは、相談を通じてご自身が本来持つ価値や強みに気づき、自信を持って人生の次のステップへと踏み出すお手伝いをすることです。『イーデス転職エージェント』は、その旅路において信頼できる『伴走者』でありたいと願っています。

■「イーデス」について

「イーデス」は、生活の決断に最適な答えを導くライフスタイル総合メディアです。働き方やキャリアなどの「転職・人材」に関する情報をはじめ、クレジットカードやカードローン、住宅ローンなど「生活のお金」に関する情報、証券投資やふるさと納税など「投資・節税」に関する情報など、様々な情報を発信し、一人ひとりの「まよい」を解決し、お客様が「よかった」と思える体験をするためのコンテンツを提供しています。さらに、InstagramやTikTokなどのSNSにおいても、より手軽に暮らしを良くする情報をお届けしていきます。

今後もイーデスは、暮らしの「まよい」を抱えた人が集まる「場」を提供することで、一人ひとりの悩みを解決するツールやコミュニケーションを生み出し、使いやすく親しみやすい存在となることを目指します。

イーデスURL：https://www.a-tm.co.jp/top/(https://www.a-tm.co.jp/top/)

TikTok：https://www.tiktok.com/@e_desu_tenshoku

Instagram：https://www.instagram.com/e_desu_official/(https://www.instagram.com/e_desu_official/)

■エイチームライフデザインについて

株式会社エイチームライフデザインは、人生のイベントや日常生活に密着したサービスを展開しています。今後、顧客体験向上と複数サービス間のシナジーをさらに強化することにより、一人ひとりの「まよい」に寄り添い、ITと人の力で「よくわかる」、「簡単にできる」、「安心できる」を提供し、背中を押すことで、「よかった」をお届けする存在になることを目指します。

URL：https://life-design.a-tm.co.jp/(https://life-design.a-tm.co.jp/)

■会社概要

会社名: 株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地: 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：838百万円（2024年10月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」を展開

URL：https://www.a-tm.co.jp/(https://www.a-tm.co.jp/)

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。