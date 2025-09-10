AIの台頭で、新卒の就活は、難しくなるのか

株式会社OVER20 & Company.

『20代から、世界を変える』をステートメントに掲げ、若者に教育事業を展開する、株式会社OVER20&Company （オーバートウェンティアンドカンパニー、東京都港区、代表取締役社長：

糸井 達哉｟いとい たつや｠）は2025年８月下旬から、『PROJECT any（プロジェクトエニー）』

事業ホームページにて、Z世代のイノベーター（10～20代の若者）のリアルな視点を知ることが出来る『次世代世代会議』ディスカッションレポートを公開しています。

[ディスカッション実施概要】

テーマ：AIの台頭によって新卒採用は厳しくなるか？

実施日：2025年8月9日（土）

場所：オンライン

参加者：Z世代イノベーター4名（プロジェクトエニー※1に参画するエニー生※2）

モデレーター：代表取締役 糸井達哉（左写真）

レポートの要約

詳細はこちらから：https://www.project-any.com/post/250809

AI就活は「人間的魅力」が最強の武器になる（Z世代が本音で語る未来生存戦略）

１.AIの台頭と新卒の価値

「AIによって新卒採用は厳しくなるか？」

（賛成派）

・AIで業務効率化→必要人数の減少

・専門職（医者・会計士）もAIに代替リスク

新卒に『価値ある感性』というものが本当にあるのか、疑問である

SNS・AIの台頭によって『自分の意見がない』人が増加中なのではないか？

（反対派）

・前例のない感覚が若者の強み→むしろ新卒にチャンス

・AIネイティブ世代→AIへの適応力が高い

AIのデータは過去の西洋のものに偏っている→『次世代の外側の視点が価値』になるのではないか？

２.AI時代の生存戦略

１）アブダクション（仮説的推論）

AIは帰納・演繹は得意領域だが、ある種の飛躍を伴う仮説的推論は苦手なのではないか？

２）『オタク』であれ

AIには真似できない、超スペシャリスト、超ゼネラリストに価値があるのでは？

３）アイドル力

「こいつと仕事したい」と思わせる人間力、自分だけの物語を語れる力が最強の武器では？

AIは、ミクロ（個人レベル）かマクロ（より俯瞰した視点）で議論するかで立場が分かれる

■ PROJECT any（https://www.project-any.com/）とは

「20代から、世界を変える」をステートメントに掲げる株式会社OVER20&Company.が主催・運営する「社会人6.9人で一人の若者を支えられる時代の、日本の未来共創プロジェクト」。PROJECT anyでは、個人協賛パートナー・法人協賛パートナーと共に、民主動で18歳～29歳の若者の自己実現をサポートする教育コンテンツを無償提供する。