【転職ドラフト】キャリアコーチングのポジウィル社と業務提携を開始。ITエンジニアのキャリア形成を強力に支援

株式会社リブセンス

株式会社リブセンス（本社：東京都港区、代表取締役社長：村上太一、証券コード：6054）が運営する、ITエンジニアのキャリア形成を支援する『転職ドラフト』（URL：https://job-draft.jp/）は、キャリアのパーソナルトレーニング『POSIWILL CAREER（ポジウィルキャリア）』を提供するポジウィル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：金井芽衣）と本日2025年9月10日（水）より業務提携を開始します。

提携の背景と目的

転職ドラフトは「エンジニアと企業に絶好の出会いをつくり、社会の潜在力を解放する。」をミッションに掲げ、ITエンジニアのキャリア形成を支援しています。

今回提携を開始したポジウィル社は、『POSIWILL CAREER』の運営を通じて蓄積したキャリア支援の知見を活かして、転職エージェント紹介サービス「キャリアの窓口」 を運営しています。この提携により、ポジウィル社が支援する「市場価値を高めたい」「将来性のあるキャリアを築きたい」という意欲の高いエンジニアを、転職ドラフトの専門的なキャリア支援にスムーズにつなげることが可能となります。

ポジウィル社と転職ドラフトは、個人のキャリアの可能性を最大化させるべく、両社の強みを活かした支援活動を進めてまいります。

提携内容

本提携を通じて、以下の連携を開始いたします。

１. 転職ドラフトへのITエンジニアの紹介

ポジウィル社のコーチングを受けたITエンジニアのうち、転職を視野に、転職エージェントの紹介を求めている方を、転職ドラフトエージェントへご紹介いただきます。

２. キャリアアドバイザーによる壁打ち面談

ITエンジニアのキャリアに特化した転職ドラフトエージェントのキャリアアドバイザーが、面談を希望したエンジニアに対し個別の壁打ち面談を実施。キャリアプランの明確化や、本人の希望に合致する求人企業の紹介を行います。

両社は今後、それぞれの強みを活かし、ITエンジニアのキャリア形成をテーマとした共同イベントの企画・開催を検討しながら、連携を一層深めてまいります。

■『転職ドラフト』について（URL：https://job-draft.jp/(https://job-draft.jp/)）

『転職ドラフト』は、「年収も実力も磨ける仕事」に出会える、ITエンジニア限定の転職サービスです。企業から直接指名がもらえる「転職ドラフトスカウト」、ITエンジニアキャリアのプロに相談できる「転職ドラフトエージェント」、ITエンジニアの人生の“選択”にフォーカスしたインタビューメディア『LIFE DRAFT』の運営などを通して、ITエンジニアのキャリア形成を包括的に支援しています。

■ ポジウィル株式会社について

「あるべき、こわそう。」をミッションに、キャリアのパーソナルトレーニング『POSIWILL CAREER』を運営しています。世間一般における理想的なキャリアではなく、それぞれが自分にとってベストなキャリアを歩める社会を実現していきます。

社名：ポジウィル株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル8階

代表者：代表取締役 金井芽衣

事業内容：キャリア支援・コーチング事業

会社URL：https://www.posiwill.co.jp/

提供サービス：

・キャリアのパーソナルトレーニング『POSIWILL CAREER』

https://posiwill.jp/career/

・キャリア支援者育成プラットフォーム『ポジウィルコーチングスクール』

https://lp.posiwill.jp/coaching_school

・一人ひとりに合わせたキャリアの解決策マッチングサービス『キャリアの窓口』

https://form.run/@posiwill-klLBocwgxyMpKZpWkjUD

■ 株式会社リブセンスについて（URL：https://www.livesense.co.jp/(https://www.livesense.co.jp/)）

株式会社リブセンスは、「あたりまえを、発明しよう。」をコーポレートビジョンに掲げ、『マッハバイト』『転職会議』『転職ドラフト』『batonn（バトン）』『イエシル』などのサービスを展開しています。新しい“あたりまえ”の発明を通じて、より多くのお客様に、そして広く社会に必要とされる企業を目指しています。

・社名：株式会社リブセンス

・所在地：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝10F

・設立：2006年2月8日

・資本金：237百万円

・代表者：代表取締役社長 村上 太一

・事業内容：インターネットメディア運営事業

◼︎本件に関する取材の問い合わせ先

株式会社リブセンス 広報担当

live-pr@livesense.co.jp