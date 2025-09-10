Mリーグ、「LED DAIBA STUDIO」にてコラボレーションイベント開催決定！

一般社団法人Mリーグ機構

一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、Mリーグ2025-26シーズンスポンサーであるLED TOKYO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木直樹）とのコラボレーションイベントを、2025年9月13日（土）～9月30日（火）の期間、「LED DAIBA STUDIO（デックス東京ビーチ シーサイドモール3F）」にて開催いたします。

本イベントでは、会場の巨大LEDモニタによる名場面上映をはじめ、Mリーグオフィシャルグッズ販売、購入特典のリアルトレカ配布、フォトスポット展示、さらにはMリーガー来店による特典会やパブリックビューイングなど、様々な企画を実施いたします。

■LED TOKYOコラボレーションイベントについて

会場：LED DAIBA STUDIO

デックス東京ビーチ シーサイドモール3F（https://www.odaiba-decks.com/access/）

開催期間：2025年9月13日（土）～9月30日（火）

入場料：無料

・巨大LEDであの感動を再び！Ｍリーグ名場面特集

会場内の3面LEDモニタで、「2018-19シーズン」から「2024-25シーズン」までの名場面を厳選上映。迫力ある映像で熱戦を振り返ることができます。

・Mリーグオフィシャルグッズを買って購入者特典を手に入れよう！

会場では、Mリーグオフィシャルショップのグッズを販売いたします。

1会計3,000円（税込）以上購入の方へ、数量限定「リアルトレカ」を1枚プレゼント。

※リアルトレカのデザインについて

→「M.LEAGUE OFFICIAL TRADING CARDS」で販売される「Mリーグ2025-26シーズン STARTERパック」の☆1と同デザイン

※リアルトレカは全10選手（A～D組）の中からランダム配布。

・フォトスポットで写真を撮ろう

会場内には、Ｍリーグで実際に使用した全自動麻雀卓を展示いたします。背面LEDにはスタジオ映像を映し出し、臨場感あふれる写真撮影が可能で、まるでMリーグスタジオにいるような臨場感を味わえます。

会場内でグッズを購入し、お買い上げのレシートをご提示いただいた方は麻雀卓での撮影も可能です。

■LED TOKYO特別イベントについて

期間中にMリーガーが来店し、1日店長としてグッズ販売を行うほか、特典会やパブリックビューイングイベントを実施します。

・9月21日（日）特典会 内川幸太郎選手（EX風林火山）来店

11:00～11:30 1日店長（グッズ販売）

※税込3,000円以上お買い上げの方に、同日開催の写真撮影会の整理券を配布いたします。

11:30～12:30 写真撮影会

・9月28日（日）特典会 日向藍子選手（渋谷ABEMAS）来店

19:30～20:00 1日店長（グッズ販売）

※税込3,000円以上お買い上げの方に、同日開催の写真撮影会の整理券を配布いたします。

20:00～21:00 写真撮影会

・9月30日（火）パブリックビューイング

対戦チーム：EARTH JETS、赤坂ドリブンズ、EX風林火山、KADOKAWAサクラナイツ

会場MC：日吉辰哉

会場解説：佐々木寿人選手（KONAMI麻雀格闘倶楽部）

チケット代：6,000円（税込）

※チケットは9月13日（土）より受付にて販売いたします。（現金・電子決済可）

※全席指定席（連番可、最大購入枚数10枚）

18:30～18:50 開場

18:50～23:00 パブリックビューイング（終了時間は予定です）

※応援グッズとしてバルーンを配布いたします。

※施設最終退館時間の都合上、イベントの最大延長は23:00までとします。

※試合が長引いた場合は、22:45を過ぎた時点で進行中の局を最終局とします。

※パブリックビューイングでは、アルコールを含む飲料をお持ち込みいただけます。食事は持ち込み不可となりますのであらかじめご了承ください。また、会場内でソフトドリンクを販売いたします。

■「LED DAIBA STUDIO」営業時間

平日：11:00～20:00

土日祝：10:00～21:00

※9月30日のみ17:00までの営業となります（18:30よりパブリックビューイングを開催）。

■「LED DAIBA STUDIO」について

高精細で鮮明な映像が会場を包み込み、参加者をまるで別世界に引き込むかのような没入感を提供します。

さらに、照明や音響が一体となって、ポップアップイベントやトークイベント、撮影シーンなど、あらゆるイベントを華やかに演出し、参加者に深い印象を与えることができます。

URL：https://www.odaiba-decks.com/shop/detail/13011000?tenant_cd=13011000

■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役 藤田晋

理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸

理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久

理事 株式会社コナミアミューズメント 代表取締役社長 沖田勝典

理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 社長執行役員 佐藤崇充

理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝

理事 株式会社博報堂 取締役常務執行役員 山田覚

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治

【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

公式サイト：https://m-league.jp

■URL

「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp

「Mリーグ」公式X：https://twitter.com/m_league_

「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league

「Mリーグ」LINE：http://nav.cx/2cdpHvu