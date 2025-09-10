【東京・蔵前】スナックミースタンドにて新作の秋限定ドリンク『ルイボス香るぶどうフロスタ』を9月12日(金)より販売開始

株式会社スナックミー

株式会社スナックミー（本社：東京都中央区 / 代表取締役：服部慎太郎）は、東京・蔵前にある「snaq.me stand（スナックミースタンド）蔵前」にて秋限定の新作ドリンク『ルイボス香るぶどうフロスタ』を2025年9月12日（金）より販売いたします。

「snaq.me stand（スナックミースタンド）蔵前」では、日々のちょっとしたご褒美にぴったりな、季節に合わせた“からだにやさしいおやつ”をお届けしています。

今回登場する『ルイボス香るぶどうフロスタ』は、ノンカフェインのルイボスティーを丁寧に煮出して作った自家製シロップと、植物性のぶどうゼリーを贅沢に使用した、秋らしいデザート感覚のフロスタです。

トッピングにはふんわり生クリームとカカオニブをあしらい、ひんやりジューシーな冷凍ぶどうとまろやかなミルクのバランスが楽しめる一杯に仕上げました。豆乳への変更や生クリームなしにも対応可能で、ヴィーガン仕様でもお楽しみいただけます。

商品概要650円（税込）ルイボス香るぶどうフロスタ

店内で丁寧に煮出したルイボスティーで作る香り高い自家製シロップと、海藻由来の寒天を使った植物性のぶどうゼリーを贅沢に配合。冷凍ぶどうとジュースを合わせ、ミルクでまろやかに。仕上げにはふんわり生クリームとカカオニブをトッピングしました。秋のご褒美ドリンクとしておすすめです。生クリームなし、豆乳への変更でヴィーガン仕様にも対応可能です。

snaq.me stand（スナックミースタンド）蔵前 概要

住所： 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-4-3フィルパーク蔵前II 1B

都営浅草線蔵前駅A0出口 徒歩30秒

席数：店内4席、店外4席

お支払い方法：キャッシュレス決済のみ

営業時間：11時～18時（定休日：火曜日）

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/snaq.me_stand_kuramae/

公式サイト：https://stand.snaq.me/

今後もスナックミーはリアル店舗出展や催事開催など、オフライン展開に注力してまいります。

催事の開催や出店に関しては、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

https://office.snaq.me/popup



「snaq.me stand（スナックミースタンド）」事業について

スナックミーは2016年にサービスを開始してから、おやつのサブスク「snaq.me(スナックミー)」やECを通じて、2,000種類以上のおやつを、累計で20万人以上のお客様にお届けしてきました。

今後、オンライン事業に加えて、直営店/催事や卸、オフィス向けなど、オフライン事業の展開を加速していく方針です。直営店/催事事業を「snaq.me stand（スナックミースタンド）」として展開し、スナックミーのおやつを体験していただける場を増やしてまいります。

株式会社スナックミー 概要

「おやつと世界を面白く。」を理念とする当社は、おやつの可能性を信じ、探求する。おやつにもっとテクノロジーとアイデアを。おやつで社会をよくしていく。という考え方のもと、"お菓子"というモノではなく、"おやつ"という体験を提供するブランドを生み出していきます。デジタル発の新しいおやつメーカーとして、webサービスのようにお客様のフィードバックを活用し「永遠のβ版」としてサービス改善を続け、製菓業界の枠組みにとらわれない面白い挑戦を続けてまいります。

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマス箱崎ビル8階

代表者：代表取締役社長 服部慎太郎

事業内容：食品の開発・製造・販売

公式Instagram：https://www.instagram.com/snaq.me/

公式X：https://x.com/snaqme

コーポレートサイト：https://snaqme.com/

＜提供サービス＞

・ワクワクおやつの定期便 https://snaq.me/

・ヘルシーおやつの通販サイト https://mall.snaq.me/

・できたておやつの専門店 https://stand.snaq.me/

・ヘルシーおやつの福利厚生 https://office.snaq.me/

・福利厚生の専門ウェブメディア https://magazine.snaq.me/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社スナックミー 広報 草野

Email： pr@snaq.me