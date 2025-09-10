「職業観」を育む職業体験プログラム高校生を対象に 『御宿 野乃仙台』で9月17日に開催

株式会社 共立メンテナンス

ビジネスホテル「ドーミーイン」を運営する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村 幸治／本社：東京都千代田区）は、NPO法人アスイク ふれあい広場サテライトの生徒様を対象に2025年9月17日(水)、『御宿 野乃仙台』にて職業体験プログラム「DOMINISTA CHALLENGE（ドミニスタ・チャレンジ）」を実施します。

フロント受付対応(イメージ)大浴場オープン前準備を体験する生徒様

【職業体験プログラム「DOMINISTA CHALLENGE」とは】

ドーミーインでは、中高生を対象にした職業体験プログラム「DOMINISTA CHALLENGE」を2019年から全国のホテルで受け入れています。本プログラムは、フロントでのお客様対応や清掃、ベッドメイキングなどを通じて、子どもたちが仕事の裏側や働く人の想いに触れるとともに、自らが生まれ育った土地に訪れる人との“接遇”を通して、誰かの役に立つことや、協力し合うことの大切さを感じながら、“職業観”や“地域への愛着”を育む機会を提供するものです。グローバル化が進み、多様な文化的背景を持った人々と日々接する現代において、ホテルでの職業体験は、子どもたちにとって「多文化共生」の生きた学びにもなります。これまで延べ60校以上、東北エリアでは計11校から依頼をいただき、キャリア教育の一環として職業観を育んでいます。

※「DOMINISTA CHALLENGE」のご案内についてはコチラ(https://www.kyoritsugroup.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/06/doministachallenge.pdf)(PDF)

【実施内容】

目 的：仕事をする上で必要となる姿勢や知見を身につけ、進路選択についての考えを深める

実施日時：2025年9月17日(水) 13:00～15:00

座 学：職業説明（業界について、ホテルで働く楽しさや魅力について、各部署の役割について）

体験内容：施設管理／館内見学や客室チェック

【NPO法人アスイク ふれあい広場サテライト 担当者様 コメント】

この度は、職業体験を受け入れていただきありがとうございます。学校に通うことが難しく、他者と関わる機会が少ない子どもたちにとって地域の方や社会と繋がることはとても大きな経験となります。働くことのイメージが膨らんだり、他者との繋がりを感じられる良い機会になればと願っております。

【御宿 野乃仙台 統括支配人 三浦 直樹 コメント】

この度は、大切な職業体験の場に当館をお選びいただき誠にありがとうございます。当館は、靴を脱いでお過ごしいただける和のホテルとして、大浴場や仙台名物を取り入れた朝食など、地域の魅力が感じられる空間をご用意しております。職業体験を通じて働くことへの理解を深め、お客様や社会との繋がりを実感するきっかけとなれば幸いです。

【本プログラム実施の背景と今後の展望】

社会や経済の不確実性が高まり、予測困難な時代と言われる中、“働くこと”の意味ややりがいの体感、自らの将来を考えるきっかけの提供を通したキャリア教育は不可欠です。また、人口減少が進む中で、自らが生まれ育った地域に愛着を持ち、地域の課題解決に主体的に取り組む人材の育成が求められています。当社では本プログラムを通して、子どもたちが“人を思いやる心”や“働く喜び”に触れる機会を提供するとともに、地域への愛着を育み、地域社会の将来を考え、行動するための気づきを得られるよう今後も取り組んでまいります。

＜ドーミーインとは＞

寮事業のノウハウから続く我が家の寛ぎと快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプルに、“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿 野乃」などのブランドを展開。国内98棟、海外2棟、計100棟展開。

https://dormy-hotels.com/dormyinn/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/?utm_source=202509101_release_prtimes_dormyinn&utm_medium=202509101_release_prtimes_dormyinn&utm_campaign=202509101_release_prtimes_dormyinn)

＜共立メンテナンスとは＞

共立メンテナンスは 1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して、社会の発展に貢献してまいります。

https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp?utm_source=202509101_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=202509101_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=202509101_release_prtimes_kyoritsu)

■職業体験をご希望の学校様

株式会社共立メンテナンス ホテル人材開発部 DOMINISTA CHALLENGE担当

TEL：03-5295-7877 FAX：03-5295-7833