2025年CIFTISプレビュー：首鋼パークにおけるイノベーション、文化、グリーン開発
【北京2025年9月10日新華社＝共同通信JBN】中国国際サービス貿易交易会（China International Fair for Trade in Services（CIFTIS））に先駆けて首鋼パークを探訪した新華社のZhang Yunyi記者が、産業遺産と現代のイノベーションの融合を強調した今年の交易会の様子を先行してご紹介します。
https://xhnewsapi.xinhuaxmt.com/share/news_pc?id=1123259502682112&showType=3008&version=5.0.0&clientMarket=huawei&appChannel=huawei&clientMarket=huawei&appChannel=huawei
ソース：2025 CIFTIS