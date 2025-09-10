LIFEMが、静岡県「令和7年度フェムテックによる女性活躍推進事業」の委託先に採択され、9月10日より企業向けのサポートサービスを開始！

株式会社LIFEM

株式会社LIFEM（ライフェム、以下、「当社」）は、静岡県くらし・環境部県民生活局男女共同参画課が実施する「令和7年度フェムテック※1による女性活躍推進事業」の委託先に採択され、9月10日（水）より企業向けのサポートサービスを開始します。

2年連続の採択となる本年度は、昨年に引き続き、静岡県内の企業で働く従業員を対象に、月経随伴症・更年期症状などの女性の健康課題や、妊娠・不妊治療と仕事の両立などに関する意識調査、ヘルスリテラシー向上を目的としたセミナーの開催、健康課題に関するオンライン相談窓口の提供などを行い、効果測定まで実施します。また、セミナー内容には、新たに「生理痛体験研修」を加え、理解促進と意識変容をより一層図ります。

当社は本事業を通して、働く女性が心身ともに健康でより自分らしく輝ける職場づくりに寄与するとともに、誰もが働きやすい社会の実現を目指します。

◆「令和7年度フェムテックによる女性活躍推進事業」について

静岡県では、誰もが働きやすい職場環境の整備を促進する施策の一環として、「フェムテックによる女性活躍推進事業」を実施しています。

本事業により、企業におけるフェムテックサービスの導入を支援し、月経随伴症状・更年期症状などの女性の健康課題や妊娠・不妊治療に関する理解の促進を目指しています。

当社は静岡県より本事業を受託し、静岡県内で働く女性の健康課題の改善をサポートすることとなりました。当社が提供する法人向けフェムテックサービス『ルナルナ オフィス』※2による企業への支援実績を活かし、サポートサービスを実施します。

◆事業概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106084/table/72_1_94cf4f67033d1127a1560d1acd31f72d.jpg?v=202509100357 ]

◆静岡県 ご担当者様からのコメント

静岡県では、第3次静岡県男女共同参画基本計画に基づき、「ジェンダー平等の推進による誰もが幸せを実感できる社会の実現」に向けて、施策を実施しています。

今年度も昨年度に続き、企業を対象にフェムテックを活用したサービスの導入支援を行い、女性の健康課題解決に向けた事業を実施します。

本事業において、株式会社LIFEM様と連携し、女性の健康課題への理解が広がり、誰もが生き生きと働き続けられる社会を目指します。

※1 フェムテック：女性（Female）と技術（Technology）を組合わせた造語。女性が抱える健康課題をテクノロジーの力で解決するもの。

※2 『ルナルナ オフィス』の詳細はこちら：https://office.lnln.jp/

※3 『ルナルナ オンライン診療』は株式会社カラダメディカが提供するサービスです。

詳細はこちら：＜一般の方向け＞https://lp.telemedicine.lnln.jp/p.html

＜医療施設向け＞https://lp.telemedicine.lnln.jp/

※4 『CARADA健康相談』は株式会社カラダメディカが提供するサービスです。

詳細はこちら：https://spkaramedy.mopita.com/

※ CARADAは、株式会社エムティーアイの商標または登録商標です。

【LIFEMの会社概要】

商号：株式会社LIFEM

設立日：2022年7月1日

所在地：東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

代表取締役：菅原 誠太郎

HP：https://lifem.co.jp/(https://lifem.co.jp/)