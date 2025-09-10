ビーン・トゥ・カップ（豆からカップまで）コーヒーマシン市場 - 世界の業界分析、規模、シェア、成長、動向、および予測（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは2025年9月に、研究報告書を発表したと公表した。そのタイトルは『ビーン・トゥ・カップ（豆からカップまで）コーヒーマシン市場：豆の種類別（全自動マシン、半自動マシン、手動マシン）、コーヒー抽出方法別（エスプレッソマシン、ドリップコーヒーマシン、フレンチプレスマシン）、エンドユーザー別（カフェ、レストラン、オフィス）- 世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）』である。この報告書はビーン・トゥ・カップコーヒーマシン市場の予測評価を提示している。また、市場の成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場ダイナミクスを強調している。
ビーン・トゥ・カップコーヒーマシン市場概要
ビーン・トゥ・カップコーヒーマシンは、新鮮なコーヒー豆を挽き、その場で抽出するよう設計された高度なコーヒーメーカーであり、家庭、オフィス、商業施設においてカフェのような体験を提供するものである。これらのマシンは、グラインダー、ミルクフローサー、抽出ユニットを一体化したシステムであり、最小限の手作業で一貫した風味と香りを保証する。さらに、コーヒーの濃さ、カップサイズ、ミルクの質感などのカスタマイズが可能であり、多様な嗜好に対応する。利便性、新鮮さ、効率性が高く評価されており、コーヒー愛好者やビジネスの間で人気が高まっている。その需要は、コーヒーカルチャーの拡大、高級志向、技術革新の進展によって増加している。
Surveyreportsの専門家による市場分析の結果、ビーン・トゥ・カップコーヒーマシン市場の規模は2025年に91億米ドルを創出したことが判明した。さらに、この市場の収益は2035年末までに138億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）約5.9％で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なビーン・トゥ・カップコーヒーマシン市場分析によれば、この市場規模の拡大要因は、世界的なコーヒー消費の増加、オフィスコーヒーカルチャーの拡大、外食産業およびホスピタリティ部門の成長、コーヒーカルチャーの隆盛と淹れたて嗜好の高まり、技術革新と利便性の向上などである。ビーン・トゥ・カップコーヒーマシン市場における主要企業には、Keurig Green Mountain Inc.、Nestlé S.A.、Newell Brands、De'Longhi Group、Electrolux AB、Melitta、Morphy Richards、Koninklijke Philips N.V.、Hamilton Beach Brands Inc. が含まれる。
さらに、本市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析が含まれている。また、本調査レポートは日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込んでいる。
目次
● ビーン・トゥ・カップコーヒーマシン市場規模、成長分析、各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界のビーン・トゥ・カップコーヒーマシン市場における需要と機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、日本を含む各国別、2035年まで）
