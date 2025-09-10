11月1日は「MONOの日」

株式会社トンボ鉛筆

株式会社トンボ鉛筆（本社・東京都北区、社長・福嶋潤一）は、11月1日を「MONOの日」に制定しましたのでお知らせします。

MONOの日は、一般社団法人 日本記念日協会（事務局・長野県佐久市）の「記念日」に本年1月11日、認定登録されました。伴って、MONOの日のシンボルマークを下のとおり設置しました。

弊社は本年から11月1日を、MONOファンに対する感謝デーと位置づけ、ユーザー様参加型のキャンペーン等を通じて皆様とのコミュニケーションを深めていきます。本年は2つのキャンペーンを実施(詳細後述)。皆様のご参加をお待ちします。

記念日を11月1日としたのは、MONOが「唯一/オンリーワン」の意味のギリシャ語「MONOS」に由来することから、「１」が連続する当該日がふさわしいこと。また、MONOのシンボルマークが青・白・黒の3色のストライプであることから、「1」が3本立つ当該日が適す所以です。

(MONOヒストリー)

「MONO」※は1963年に発売した最高級鉛筆の商品名。つづく1969年に当該鉛筆の派生商品としてプラスチック消しゴム「MONO」を発売。第一号商品から青・白・黒のMONOストライプを採用。半世紀超にわたって継続的にブランド管理することで、「高品質・高精度」、「シンプル・スマート」なブランドイメージの形成に至る。青・白・黒のMONOストライプは、その知名度と著名性が認められ２０１７年、「色彩のみからなる商標」において第一号商標として登録される。現在、MONOブランド製品は筆記具5種/148品番、修正具2種/130品番に拡大している。

※MONOの命名者は(当時)東京大学理学部の赤松秀雄教授。弊社は赤松教授を鉛筆芯の研究のため1949年から招聘していた。

MONOの日2025 キャンペーン概要

株式会社トンボ鉛筆は「MONOの日」制定を記念して、2つのキャンペーンを実施します。

皆様のご参加を心からお待ちします。

MONOの日2025キャンペーン[１]

MONO推しファンの「ファンネーム」を募集します!

MONOを愛用して共感してくださっている”MONO推し”のファンネームを広く募集します。ご応募くださった方へ抽選で、「A賞」3名様、「B賞」111名様に次のスペシャルグッズをプレゼントします。応募期間は2025年9月10日から10月6日まで。

応募方法は上記ＵＲＬのMONOの日キャンペーンページをご確認ください。

A賞 抽選3名様 (応募者全員の中から)

MONOジャン

リブにMONOのトリコロール、胸にモノロゴ刺繍

＋

ジャンボモノ消しゴム (78×160×28mm)

＋

モノ消しゴム オリジナルステッカー2種

イラストレーターのカラシソエルさんとmisakiさんが描いたオリジナルステッカー

B賞 抽選111名様 (応募者全員の中から)

ミニモノ消しゴム15×30×10mm

＋

モノ消しゴム オリジナルステッカー2種

イラストレーターのカラシソエルさんとmisakiさんが描いたオリジナルステッカー

MONOファンネーム投票 2025年10月21日～10月27日

皆様からご応募いただいたファンネーム案から候補4案を事務局で選定し公開、最終決定は皆様の投票で決定します。ご参加は「X(https://x.com/tombowpencil)」と「Instagram(https://www.instagram.com/tombowpencil/)」のトンボ鉛筆公式アカウントにて。

MONOファンネーム発表 2025年10月30日

MONOファンネームの決定発表は2025年10月30日に予定しています。

MONOの日2025キャンペーン[２]

11月1日はMONOの日 フォロー&リポストキャンペーン

トンボの公式Ｘ（@tombowpencil(https://x.com/tombowpencil)）をフォローの上、キャンペーン投稿をリポストください。

抽選で111名様にMONOスペシャルグッズが当たります。

応募期間 2025年10月31日～11月5日 (6日間)

応募方法は

１.トンボ鉛筆公式Xアカウント(@tombowpencil(https://x.com/tombowpencil))をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポストして応募完了

応募者プレゼント 抽選で111名様に

モノ消しぬいぐるみチャーム(105×53×25mm )

＋

MONO文具3点

ボールペン「モノグラフライト」

消しゴム「モノ消しゴム」

修正テープ「モノノート」

＋

消しゴム オリジナルステッカー2種

イラストレーターのカラシソエルさんとmisakiさんが描いたオリジナルステッカー

MONOの日2025キャンペーンページ

https://www.tombow.com/sp/monoday2025/