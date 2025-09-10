ヘアログ、美容室向け「予約サイト連携機能」の提供を開始！公式予約や各種ポータルサイトへの予約リンクを一括掲載可能に
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、2025年9月10日、美容室向けに無料の新機能「予約サイト連携機能」をリリースしました。
本機能では、すべての店舗ページにおいて、公式WEB予約や各種ポータルサイトの予約リンクを一括で掲載できるようになり、訪問ユーザーがスムーズに予約へ進める導線を簡単に設定できます。これにより、予約機会の最大化と効率的な集客が期待できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329330&id=bodyimage1】
■ リリースの背景
美容室への予約方法は多様化しており、大手予約サイトや各店舗の公式WEB予約、SNSからの予約など、チャネルは年々増えています。しかしユーザーからは「どこで予約すればいいか分かりにくい」「情報を探すのが手間」という声も少なくありません。
こうした背景を受け、ヘアログでは「Googleよりも探しやすい」という新たなコンセプトを掲げ、口コミ、予約、店舗情報など美容室に関するあらゆる情報を一つのページにまとめて確認できるサイトとしてリニューアルいたしました。
ユーザーはまずヘアログを訪れるだけで、口コミをチェックし、最適な予約方法を選ぶことができるため、情報収集から予約までの流れをスムーズに体験できます。
■ 予約サイト連携機能の特徴
・店舗ページから公式WEB予約ページへ直接誘導可能
・複数の予約サイトリンクを一括掲載できる
・複数チャネルの予約導線を整備し、予約機会を最大化
・ユーザーは口コミを参考にしながら、自分に合った予約方法を選べる
・ユーザーも情報を登録でき、行きつけ店舗の情報を充実させられる
店舗ページを訪れたお客様が予約に至らない機会を減らすことができ、公式WEB予約や各種ポータルサイトへ直接誘導することで予約の取りこぼしを防ぎ、集客につなげることが可能となります。
■利用方法の流れ
1. 無料サロン会員登録
以下のページ（ https://salon.hairlog.jp/info ）から無料でご登録いただけます。
2. 登録確認のご連絡
ヘアログよりご登録内容の確認連絡をいたします。
3. アカウント発行
メールにてサロン会員アカウントを発行いたします。ログイン後、店舗情報・写真・スタッフ情報・メニュー情報などをご登録ください。
4. 予約サイトの登録、運用
予約サイトの設定完了後は、専用のアクセス解析ページで予約リンクのクリック数などを確認することができます。
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
