『先生になりたい』を叶える第一歩。2025年12月、大阪＆東京で「私立学校 教員キャリアフェア 2027」開催！
2027年4月以降の教職員就職を考えている学生・教員未経験の皆さまへ！
国内最大級の私立学校の就職活動イベントを開催します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329329&id=bodyimage1】
「公立・私立で悩んでいる」
「私立の働き方が気になる」
「未経験でも応募できるのか不安」
「公立を受けるけど、私立も気になる」
などなど、不安を抱える皆さまに情報収集していただくチャンスです！
～2027年4月入職の教職員を積極採用する全国の様々な私立学校が集結！～
■１日で色々な学校の話を聞くことができる！
■学校の先生に、対面で個別相談・質問ができる！
■2027年4月着任の教職員を積極採用する私立中高が集結！
■各学校ブースにて学校説明会を実施
※参加無料・途中入退場可
＜大阪会場＞
【開催日時】
2025年12月7日 10:30 - 16:00
【場所】
グランフロント大阪 北館タワーＣ８階（大阪市北区大深町3-1）
◆JR「大阪駅」・地下鉄御堂筋線「梅田駅」・ 阪急電鉄「大阪梅田駅」より徒歩3分
＜東京会場＞
【開催日時】
2025年12月14日 10:30 -16:00
【場所】
新宿エルタワー（東京都新宿区西新宿１丁目６-１）
◆東京メトロ新宿駅 A17出口 徒歩0分 JR新宿駅西口 西改札出口 徒歩3分
――――――――――
【持ち物】
・「教員採用.jp」履歴書
※印刷サイズ:A4横1枚（カラー/モノクロ不問）
受付時と学校ブース訪問時に「教員採用.jp」マイページから出力した履歴書が必要です。
必ず複数枚（5～10枚程度推奨）印刷・コピーしてご持参ください。
※「教員採用.jp」履歴書を出力するには、「教員採用.jp」のアカウント登録が必要です。
▼「教員採用.jp」のアカウント登録はこちらから
https://kyoin-saiyo.jp/register/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=event_expo_all20251207&utm_content=pr20250910dr
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329329&id=bodyimage2】
【対象者】
●教職員を志望する、大学１年生、２年生、３年生、修士１年生
●教職員として2027年4月着任・それ以降の着任を目指す方（社会人・塾講師・公立教員・既卒者 等）
※教員未経験の方、大歓迎です！
【プログラム内容】
＜大阪会場・東京会場＞
10：30 開場
・個別相談
・各学校説明会
16：00 イベント終了
※詳細は各学校ブースにてご確認ください
※途中入退場可 午前中のみ参加／午後からの参加／短時間の参加も可
※本会は完全予約制です。ご予約のうえご来場ください。
※入場受付時に「教員採用.jp」履歴書が必要です。
マイページからエクセルで出力した履歴書を印刷してご持参ください。
その際、履歴書右上に印字されるバーコード画像は削除・加工しないでください。
入場受付時に必要となります。
【参加方法】
下記URLより進んだ先のページから、ご予約のうえご来場ください。
ご予約の皆さまには、事前案内・告知等をメール配信いたします。
※大阪会場、東京会場両方のご予約が可能です！
※参加無料・途中入退場可
https://kyoin-saiyo.jp/static-page/career-fair2027/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=event_expo_all20251207&utm_content=pr20250910dr#2.0
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329329&id=bodyimage3】
【応募締切】
＜大阪会場＞
2025年12月7日
＜東京会場＞
2025年12月14日
配信元企業：株式会社ブレインアカデミー
