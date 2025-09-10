ご当地ベアとBリーグ・クラブマスコットの初コラボ！【広島ドラゴンフライズのモヒカンアビィ】コラボベアが登場♪ 9/13発売
観光土産品の企画・製造・卸売を行うANAグループの株式会社FUJISEY（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：小口浩子）は、全国各地の観光地などで販売している「ご当地ベア」と初となるBリーグのクラブマスコットとのコラボ企画として、広島ドラゴンフライズ「モヒカンアビィ」とのコラボベアを、クラブの公式オンラインショップ、試合会場グッズ売り場にて9月13日（土）より発売します。発売当日は、広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）で、佐賀バルーナーズとのプレシーズンマッチが行われるため、アリーナ内のグッズ売り場で購入し、すぐに応援観戦に連れて行けるようになっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329016&id=bodyimage1】
■ 広島ドラゴンフライズの「モヒカンアビィ」とのコラボご当地ベアと一緒に応援しよう！
ご当地ベアは日本全国の「ご当地」で出会うことのできる“くまのぬいぐるみ”です。ご当地性のあるデザインを特徴に各地域の限定商品として2012年に販売開始し、現在は340種類を超えるご当地ベアが誕生しています。
“旅の思い出”としてだけでなく、スポーツ観戦のお供に連れて行きたくなるようなご当地ベアを作りたいという想いから、プロ野球やJリーグのクラブマスコットとのコラボレーションが2017年に始まりました。これまで、プロ野球は11球団、Ｊリーグは12クラブのコラボベアが誕生しています。
このたび、Bリーグとの初コラボとして、広島ドラゴンフライズのクラブマスコット「モヒカンアビィ」とコラボしたご当地ベアが新たに加わりました。広島ドラゴンフライズは、2023-24シーズンにBリーグ年間チャンピオンに輝き初優勝、2024-25シーズンには東アジアスーパーリーグでも初優勝を遂げるなど今勢いに乗っているチームです。今後も、各種スポーツ団体とのコラボレーションを通じて、全国にご当地ベアファンを増やしてまいります。
■ 商品概要
『ご当地ベア広島ドラゴンフライズぬいぐるみS』
チームカラーの朱色をイメージしたボディカラーで、立派なモヒカンが特徴のマスコットキャラクター「モヒカンアビィ」のフードを被っています。手にはバスケットボールを持ち、足裏にはチームロゴを刺繍しました。
【発売日】 9月13日（土）
【価 格】 5,280円（税込）
【サイズ】 約H260mm×W200mm（座らせた状態）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329016&id=bodyimage2】
■ 主な販売場所
●オフィシャルショップ： 試合会場（ホームゲーム）
…9月13日（土）開場より販売開始
広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ内グッズ売り場）広島県広島市中区基町4-1
●オンラインストア： 公式オンラインショップ https://www.bleague-shop.jp/hd/
…9月13日（土）11:30～
※ニュースリリースの内容は発行時点のものです。一部変更となる場合があります。
※現時点では上記店舗のみでの販売となります。販売場所は予告なく変更・追加となる可能性がございます。
※画像はイメージです
全47都道府県、340種類以上が誕生！
ご当地ベアは、日本全国の「ご当地」で出会える“くまのぬいぐるみ”です。
2012年に栃木県名産のイチゴをモチーフにした「栃木ストロベア」を販売し、好評をいただいたのを皮切りに、全47都道府県のご当地ベアが誕生しました。購入されたお客様の旅の思い出として、また、知られていない物産品の発見のきっかけになればとの思いから、その地域の特徴を取り入れることを大事にしています。全国各地の主要な高速道路・空港・鉄道などの交通機関の売店、観光地やテーマパークのお土産店、ホテルなどの宿泊施設等約1000カ所以上で販売し、年間販売数は約40万個となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329016&id=bodyimage1】
