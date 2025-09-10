学習を終えた初級マーケターのためにWannabe Academyが新サービス『Wannabe+（ワナビープラス）』を8月より順次提供開始
実践と成長を続けるWebマーケターのための継続型学習コミュニティ
株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）は、未経験から学べるWebマーケティングスクール『Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）』に続き、新サービス『Wannabe+（ワナビー プラス）』を提供開始いたしました。
本サービスは基礎学習を終えて実践デビューした初級マーケターが、「わかる」「出来る」からさらに一歩進み、“成果が出せる”上級マーケターを目指すための継続型学習コミュニティです。定額制で「アカウント改善実践講座」や現役マーケターによる相談会、300本以上の教材＆講義動画、さらに最新トレンドを学べるニュース配信や月例勉強会が受けられます。基礎を修了した初級マーケターが、実務経験・提案力を磨き、キャリアのステップアップを実現できる環境を整えていきます。
【公式サイト：https://shareway-academy.com/wannabe_plus】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328494&id=bodyimage1】
【Wannabe+を立ち上げた背景】
デジタルマーケティングは、企業の成長やキャリア形成に欠かせないスキルとなりました。しかし、業界は変化が激しく、基礎を学ぶだけではなく、継続的なアップデートが求められます。Wannabe Academyには卒業後にさらに成長を目指して、「卒業後も最新情報を学び続けたい」「実務に直結する力をさらに磨きたい」という声が多数寄せられていました。
こうしたニーズに応えるべく誕生したのが、『Wannabe+』です。初級マーケターが“次のステージ”へ進むための橋渡しとなり、継続的なスキルアップを後押しします。
【サービスの特徴】
1. 実践に直結する「アカウント改善実践講座」
実案件のデータをもとに、分析-改善案を立案。プロ講師からの指摘&解説と受講生同士の比較で、実践的な経験を積む！成果を出すためのマーケティング力と提案力を磨く実践講座が毎月開催。
広告運用やWeb施策に関するリアルな改善事例をもとに学び、即現場で活かせるスキルを習得できます。
2. 現役マーケターによる相談会「Webマーケヘルプデスク」
実務や副業でつまずいたとき、すぐに質問できる安心感。現役マーケターがリアルな目線であなたの悩みに答えます。他の受講生の質問も見られる“相互学習型”セッション。
3. 300本以上の教材・講義動画が見放題
Webマーケ・デザイン・動画編集・AIまで、主要スキルを幅広く網羅。通勤中でも、スキマ時間でも、“今”必要なスキルを、自分のペースで習得できます。基礎から応用まで幅広いテーマをカバー。
4. 最新トレンドを学べる「ニュース配信＆月例勉強会」
毎週3回、プロが厳選した最新トレンドを配信。さらに特別講師による“ここだけの話”も。考察や情報交換の場もあり、インプットだけで終わらない学びが広がります。常にアップデートされた知識を吸収できます。
【サービス概要】
・サービス名：Wannabe+（ワナビープラス）
・提供開始：2025年9月（Wannabe Academy受講生対象）
2025年10月一般申し込み開始
・提供内容：「アカウント改善実践講座」、現役マーケター相談会、300本以上の教材・動画見放題、ニュース配信、月例勉強会
・料金：月額16,500円（税込）
株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）は、未経験から学べるWebマーケティングスクール『Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）』に続き、新サービス『Wannabe+（ワナビー プラス）』を提供開始いたしました。
本サービスは基礎学習を終えて実践デビューした初級マーケターが、「わかる」「出来る」からさらに一歩進み、“成果が出せる”上級マーケターを目指すための継続型学習コミュニティです。定額制で「アカウント改善実践講座」や現役マーケターによる相談会、300本以上の教材＆講義動画、さらに最新トレンドを学べるニュース配信や月例勉強会が受けられます。基礎を修了した初級マーケターが、実務経験・提案力を磨き、キャリアのステップアップを実現できる環境を整えていきます。
【公式サイト：https://shareway-academy.com/wannabe_plus】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328494&id=bodyimage1】
【Wannabe+を立ち上げた背景】
デジタルマーケティングは、企業の成長やキャリア形成に欠かせないスキルとなりました。しかし、業界は変化が激しく、基礎を学ぶだけではなく、継続的なアップデートが求められます。Wannabe Academyには卒業後にさらに成長を目指して、「卒業後も最新情報を学び続けたい」「実務に直結する力をさらに磨きたい」という声が多数寄せられていました。
こうしたニーズに応えるべく誕生したのが、『Wannabe+』です。初級マーケターが“次のステージ”へ進むための橋渡しとなり、継続的なスキルアップを後押しします。
【サービスの特徴】
1. 実践に直結する「アカウント改善実践講座」
実案件のデータをもとに、分析-改善案を立案。プロ講師からの指摘&解説と受講生同士の比較で、実践的な経験を積む！成果を出すためのマーケティング力と提案力を磨く実践講座が毎月開催。
広告運用やWeb施策に関するリアルな改善事例をもとに学び、即現場で活かせるスキルを習得できます。
2. 現役マーケターによる相談会「Webマーケヘルプデスク」
実務や副業でつまずいたとき、すぐに質問できる安心感。現役マーケターがリアルな目線であなたの悩みに答えます。他の受講生の質問も見られる“相互学習型”セッション。
3. 300本以上の教材・講義動画が見放題
Webマーケ・デザイン・動画編集・AIまで、主要スキルを幅広く網羅。通勤中でも、スキマ時間でも、“今”必要なスキルを、自分のペースで習得できます。基礎から応用まで幅広いテーマをカバー。
4. 最新トレンドを学べる「ニュース配信＆月例勉強会」
毎週3回、プロが厳選した最新トレンドを配信。さらに特別講師による“ここだけの話”も。考察や情報交換の場もあり、インプットだけで終わらない学びが広がります。常にアップデートされた知識を吸収できます。
【サービス概要】
・サービス名：Wannabe+（ワナビープラス）
・提供開始：2025年9月（Wannabe Academy受講生対象）
2025年10月一般申し込み開始
・提供内容：「アカウント改善実践講座」、現役マーケター相談会、300本以上の教材・動画見放題、ニュース配信、月例勉強会
・料金：月額16,500円（税込）