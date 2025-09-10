こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
サポートプロと一緒にゴルフを楽しもう！アコーディア・ゴルフ17カ所のゴルフ場で「withGolf」サービスを開始
～アコーディアサポートプロとプレーしながら、ワンポイントアドバイスが受けられる！～
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、アコーディアサポートプロと一緒にプレーを楽しめる新たなサービス「withGolf」について、本日9月10日より予約受付を開始し、10月1日に運用を開始することをお知らせいたします。
「withGolf」は、グループ会社であるパシフィックゴルフマネージメント株式会社（以下、ＰＧＭ）が2018年より運用しているサービスです。サポートプロと一緒に対象のゴルフ場でプレーしながら、ワンポイントアドバイスが受けられます。本格的なレッスンとは違い「ゴルフを楽しむ」ことを目的としており、ＰＧＭではすでに幅広いゴルファーの方々にご利用いただいています。このたび、当社が運営する関東・東海17カ所のゴルフ場でも「withGolf」サービスを開始する運びとなりました。
サポートプロは、主に男女プロゴルフツアー本格参戦を目指す選手ならびにプロテスト合格を目指す選手であり、現在85名がアコーディアサポートプロとして登録しています。「プロのプレーを間近で見たい」「実戦のなかでワンポイントアドバイスがほしい」という方にはピッタリのプランです。9月10日から専用サイトにて、10月1日以降のプレー予約が可能です。対象ゴルフ場は今後、順次全国に展開を予定しております。
「withGolf」では、「新しいゴルフ仲間との出会い」や「楽しみながらスキルアップ」ができ、ワンランク上のゴルフ体験をご提供いたします。ぜひ開催ゴルフ場でご体験ください。
「withGolf」とは
概要
アコーディアサポートプロと一緒にプレーしながら、ワンポイントアドバイスが受けられるサービスです。アコーディアWeb内の専用サイトからご予約いただけます。
サポートプロとは、練習環境の提供やプロゴルファーとしての活動をサポートしている選手のことをいいます。主に男女プロゴルフツアー本格参戦を目指す選手ならびにプロテスト合格を目指す選手です。現在、85名がアコーディアサポートプロとして登録しています。
専用サイト
https://www.accordiagolf.com/withgolf/
プレー内容
アコーディアサポートプロ1名＋参加者最大3名で18ホールのゴルフプレーを行います。プレー中にサポートプロよりワンポイントアドバイスを行います。
予約開始日
2025年9月10日（水）
プレー対象日
2025年10月1日（水）以降
対象ゴルフ場
関東・東海 計17カ所 ※今後、順次全国に展開予定
千葉県
アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ
オーク・ヒルズカントリークラブ
グレンオークスカントリークラブ
スカイウェイカントリークラブ
ニュー南総ゴルフ倶楽部
四街道ゴルフ倶楽部
成田ゴルフ倶楽部
東千葉カントリークラブ
富士市原ゴルフクラブ
埼玉県
おおむらさきゴルフ倶楽部
寄居カントリークラブ
神奈川県
大厚木カントリークラブ桜コース
茨城県
取手桜が丘ゴルフクラブ
栃木県
皆川城カントリークラブ
ひととのやカントリー俱楽部
群馬県
ツインレイクスカントリー俱楽部
静岡県
三島カントリークラブ
（左から）アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ、おおむらさきゴルフ倶楽部、大厚木カントリークラブ桜コース
アコーディア・ゴルフ
株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGA TOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）にはアコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブにて米国PGA TOURトーナメントが開催されました。今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。
公式予約サイト https://www.accordiagolf.com
コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/
本件に関するお問合わせ先
■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■
株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
Email: pr@accordiagolf.com
