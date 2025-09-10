サポートプロと一緒にゴルフを楽しもう！アコーディア・ゴルフ17カ所のゴルフ場で「withGolf」サービスを開始

（左から）アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ、おおむらさきゴルフ倶楽部、大厚木カントリークラブ桜コースアコーディア・ゴルフ株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGA TOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）にはアコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブにて米国PGA TOURトーナメントが開催されました。今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。