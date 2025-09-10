Shanghai Electric、2025年中間報告で収益・利益ともに成長を報告





上海、2025年9月10日 /PRNewswire/ -- 産業・エネルギー設備製造の世界的リーダーであるShanghai Electric（SEHK：2727、SSE：601727）は、2025年6月30日終了の中間期業績を発表しました。グループの収益は543億300万元（76億500万米ドル）と前年同期比8.9％増となり、親会社株主に帰属する当期純利益は7.3％増加しました。これらの成果は、Shanghai Electricが新興分野で推進する戦略的成長の成功と、国際市場における影響力の拡大を裏付けるものです。

Shanghai Electricの3つのコア事業セグメント（エネルギー設備、産業設備、統合サービス）は、事業運営の相乗効果により、収益構成と受注ポートフォリオの両面で構造的改善を推進しました。

- エネルギー設備セグメントは営業収益301億1600万元（42億1800万米ドル）を計上し、前年同期比22.2％増となりました。

- 産業設備セグメントは185億9800万元（26億400万米ドル）の収益を計上し、前年同期比ほぼ横ばいでした。

- 統合サービス部門は小幅な成長を示し、収益は3.8％増の82億6000万元（11億5600万米ドル）となりました。

2025年上半期、上海電機の受注総額は1098億1000万元（153億8000万米ドル）に達しました。エネルギー設備分野の受注額は600億4000万元（84億1000万米ドル）、次いで産業設備が228億2000万元（32億米ドル）、統合サービスが269億5000万元（37億7000万米ドル）を占めました。特に新エネルギー分野の受注は堅調な伸びを示し、Shanghai Electricのグリーンエネルギー転換戦略が著しい進展を遂げていることを示しています。

さらに、グループの海外売上高は86億9600万元（12億1800万米ドル）に達し、前年同期比11.7％増加しました。主なマイルストーンには、ウズベキスタン・ジザフ州におけるザファラバード220kVデジタル変電所プロジェクトの予定通り完了、およびマレーシア・サラワク州におけるシミラジャウ-ブヌット500kV送電線プロジェクトの全面稼働開始が含まれます。これらの成果は、Shanghai Electricの「一帯一路（Belt and Road）」イニシアティブへの戦略的焦点と合致し、参加国における同社の市場シェアをさらに強化しました。

Shanghai Electricは技術革新を最優先課題としています。上半期には研究開発費として25億4600万元（3億5661万米ドル）を計上し、営業収益総額の4.7％を占め、前年同期比9.4％増となりました。

同社は技術先駆者としての地位を確固たるものとし、核融合制御、AI、ロボット技術革新において中核的なブレークスルーを達成したと報告しています。Shanghai Electricは7月、ITER（International Thermonuclear Experimental Reactor）用磁石向け世界初の極低温試験用Dewarを納入しました。グループはLINGKEデュアルアーム産業用ロボットとSUYUAN産業用ヒューマノイドロボットを発表し、産業用・専門用・知能ロボットを網羅する包括的なロボットエコシステムの基盤構築を開始しました。同時に重要部品の能力強化を進め、エンドツーエンドの自動化ソリューション実現に向けた基盤を整えています。

エネルギー貯蔵技術において、Shanghai Electricは固体電池生産ラインで画期的な成果を達成しました。湿式コーティング、混合、圧延、固体電解質転写印刷システムを含む主要設備が、厳格な実プロジェクト検証を通過しています。これによりグループの技術的優位性が強調され、次世代エネルギー貯蔵ソリューションの先駆的企業としての地位を確立しました。

