国産原料にこだわる、プライベートブランド“自然派Style”からコチュジャンが新登場。国産きなこで味に深みとコクをプラスオン！

2025年9月1日(月)に「自然派Styleコチュジャン」が新登場しました。9ヵ月以上熟成された国産米・国産大豆の甘口みそをベースに、国産米・国産大豆の白みそ、国産唐辛子などを使用し、食品添加物に頼らずにつくりました。国産のきなこをプラスすることで、味にコクと深みを加えています。

自然派Styleコチュジャンを使用した調理例“チゲ”

【商品情報】

・商品名：自然派Styleコチュジャン

・参考価格：380円［410円(税込)］85ｇ

・製造：遠忠食品株式会社

・原材料：みそ（米（国産）、大豆（国産）、食塩）、水飴（国内製造）、きなこ（大豆(国産））、砂糖、りんご酢、唐辛子（国産）

・注文受付開始：2025年9月1日(月)より

※商品はコープ自然派5生協(2府8県)に加入して利用いただけます。※本商品は、生協ネットワーク21に加盟している一部生協で取り扱われる場合がございます

「自然派Styleコチュジャン」のこだわり

「自然派Styleコチュジャン」は、やさか共同農場の9ヵ月以上熟成された国産米・国産大豆の甘口みそをベースにつくっています。国産の唐辛子は、海外の唐辛子より辛みが強いため配合比率を調整し、国産のきなこを加えることで、コクと深みのあるコチュジャンに仕上がりました。

-国産原料にこだわっています！

ベースになるお味噌の原料も国産のお米と大豆を使用し醸造されています。国産の唐辛子を使用していることはもちろん、種子島産さとうきびの粗糖、国産りんご果汁の純りんご酢、国産大豆のきなこを使用し、とことん国産原料にこだわっています。

コープ自然派の「国産派宣言」

コープ自然派では、食の安心・安全を求める活動を行ってきたなかで、食料自給率38％※の問題や、環境汚染問題などは、相互に関係しあう複合的な問題と捉えています。「国産派宣言」を掲げ、国内の農業や畜産、水産業を守ることで、食料自給率の向上をめざしています。

※日本の食料自給率はわずか38％(令和5年度カロリーベース / 農林水産省)

-食品添加物に頼りません！

一般的に食品添加物が使用される場合が多い調味料のひとつですが、もちろん食品添加物は使用していません。

食品添加物に頼らない理由があります

食品添加物は国が安全性を審査し、指定する制度があります。しかし、一つひとつの安全性が検証されていたとしても、複数組み合わせて使用する際の安全性の保証はほとんどされていないのが現状です。そういった理由から、コープ自然派では「安全性に疑いのある食品添加物は使用しない」「必要のない食品添加物は使用しない」とする食品添加物の自主基準を設け、素材本来の味わいを生かすことを大切にした商品づくりを行っています。

国産原料にこだわった“自然派Style”の旨辛調味料ぞくぞく

昨年、旨辛調味料の“自然派Style豆板醤”と、“自然派Style甜麺醤”が登場しています。組合員のみなさんから要望が多かったコチュジャンが今回新たにラインアップに加わりました。

プライベートブランド「自然派Style」について

子どもたちに安全・安心なものを食べさせたい！国産原料を「選ぶ」ことで日本の農業を守りたい！子どもたちに安全で、安心できる食品を未来に残したい。そんな想いを大切に、利用する組合員の声を取り入れながら、日常生活に浸透している加工品を中心に商品ラインアップを広げている「自然派Style」は、2009年に生活協同組合コープ自然派が立ち上げたプライベートブランドです。

現在では、思いを共にする友好生協でつくるネットワーク「生協ネットワーク21」に加盟している9生協と２つの事業連合で商品開発を行い、商品の取り扱いを行っています。友好生協と共同で商品を取り扱うことで、今までロット数の問題でつくることができなかった商品開発も進んでいます。

「誰もが有機農産物を食べることができる社会へ」

コープ自然派は、生産者との顔の見える関係を大切にし自然と共存する暮らしをめざし、四国・関西のエリアで事業を展開。厳しい独自基準を設け、国産にこだわった食品添加物に頼らない商品やオーガニックや環境保全型農業で育まれた野菜を中心に取り扱う生活協同組合です。有機の学校をはじめとする有機農業を拡げる取組など多岐に渡り活動を行っています。

生活協同組合連合会 コープ自然派事業連合

［コープ自然派しこく・コープ自然派おおさか・コープ自然派兵庫・コープ自然派奈良・コープ自然派京都］

・所在地：〒651-2228 神戸市西区見津が丘３丁目８番５号

・公式サイト > https://www.shizenha.ne.jp/

・自然派Style > https://www.shizenha-style.jp/

・オンラインTable > https://table-shizenha.jp/



