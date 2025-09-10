経営革新セミナー「～‟新規事業への種”を見つけるために　まず一歩を踏み出してみませんか～」を開催　大阪府商工会連合会

大阪府商工会連合会

大阪府商工会連合会（住所：大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか6階、会長：上村 一彦）は新事業に挑戦し、頑張る中小企業を支援する一環として、大阪府内の中小企業・小規模事業者を対象に「経営革新セミナー」を下記のとおり開催いたします。

「経営革新計画」は、新規事業に挑戦し、中小企業者の思いを達成させるための強力なチャレンジツールです。セミナーでは、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画について解説するとともに、元気な企業の秘訣を知り、現状分析から将来ビジョンの設定など、経営革新計画を策定するための土台作りの説明から、承認制度を活用して新事業に取り組んでいる企業の実例を紹介いたします。

＜開催概要＞

【配信期間】

令和7年9月9日（火）～12月26日（金）

【対象】

大阪府内中小企業・小規模事業者等



【講師】

・有限会社電研 桐島 豊 氏

・日本一明るい経済新聞 編集長 ⽵原 信夫 氏

・株式会社農業サポートセンター 代表取締役 高橋 太一郎 氏(中小企業診断士)

【プログラム】

(1)元気な会社の “ あいうえお ” 経営 日本一明るい経済新聞 編集長 ⽵原 信夫 氏

(2)「経営革新の道しるべ」 ～SWOT から始める未来戦略～ 株式会社農業サポートセンター 代表取締役 高橋 太一郎 氏

(3)「経営革新計画」承認制度について 大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課

(4)私の経営革新の取り組み 有限会社電研 桐島 豊 氏

(5)パネルディスカッション 桐島 豊 氏 ⽵原 信夫 氏 高橋 太一郎 氏

【申し込み方法】

下記のセミナーHP、または申込フォームからお申し込みください。

セミナーHP ：https://www.osaka-sci.or.jp/seminar-news/1889/

申込フォーム：https://forms.gle/o2NAw861zoLR28J48

【主 催】

大阪府商工会連合会、大阪府

【問合せ】

大阪府商工会連合会

TEL：06-6947-4340 FAX：06-6947-4343 E-Mail：shokoren@osaka-sci.or.jp

大阪府

TEL：06-6210-9494 FAX：06-6210-9504 E-Mail：keikaku-h17@gbox.pref.osaka.lg.jp

※当セミナーのチラシは下記よりダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d168706-2-41fbe24b912cad3f78530dbc955161aa.pdf