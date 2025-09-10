栗や林檎、葡萄など次世代シェフが手掛ける秋スイーツ。次なるスイーツトレンドが生まれる「Next Generation Sweets 2025」が9月17日(水)より開催。

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹新宿店では、9月17日(水)から本館地下1階 フードコレクションにて「Next Generation Sweets 2025」を開催します。このイベントでは、独立3年未満の気鋭スイーツブランド8ショップが集結します。今回は、実店舗を持たずフレキシブルな働き方を実現しているブランドや、独立1年未満の未来のスターとなりえるシェフたちが手掛けるショップも登場します。今後のスイーツ界を担う次世代シェフの個性あふれるスイーツの数々にご注目ください。

働き方の多様性！実店舗のないスイーツブランド

実店舗を持たないことで、食材の産地の近くでイベント出店したり、オンライン販売を中心に実績を積みながら自分のお店出店を目指すなど、働き方は多様です。フレキシブルなスタイルだからこそ、場所や時間にとらわれず、価値ある体験や新しい挑戦が生まれています。

【伊勢丹新宿店限定】＜moco dessert＞和梨と葡萄のパフェ 2,501円

＜moco dessert＞は、店舗を持たずポップアップのみで活動する新世代パティシエ・森井美紀氏のブランド。＜ジャニス・ウォン＞などで経験を積み、学生時代のあだ名を屋号に、夢とプライベートの両立を実現。秋の味覚を贅沢に使ったパフェは、会場で作りたての美味しさを提供します。

【伊勢丹新宿店限定】＜TERROIR by Daich Okuno＞ブランデーカカオケーキminimal 2,601円

ヨーロッパや関西・関東で修業し、コンクール入賞歴を持つ奥野大智氏のブランドです。実店舗を持たずオンライン販売が中心でしたが、待望のショップがこの秋オープン予定。マールドシャンパーニュを染み込ませたパウンドケーキに、タンザニア産カカオとカカオニブをコーティングしました。熟成による風味の変化も楽しめます。

独立・ショップオープン1年未満！未来のスターシェフたちによるスイーツ

有名パティシエのもとで修業したシェフや、ミシュラン星付きレストランから独立したシェフなど独立・オープン1年未満のシェフが手掛けるショップが登場します。秋の食材を使ったスイーツや、コラボスイーツなど最旬スイーツをご堪能ください。

【伊勢丹新宿店限定】＜COLOLIE＞魅惑のりんご姫 2,381円

＜COLOLIE＞は、＜クリオロ＞本店でセクション責任者を務めた大和田将希氏と、パティシエールの妻・香琳氏がオープンしたパティスリー。焼き菓子・生菓子・パフェなど、二人の得意分野を生かしたラインナップが特徴的です。キャラメルと林檎を合わせた「温×冷」パフェは、ブロンドチョコレートと白いカルヴァドス(林檎のお酒)が華やかに香り、赤いチュイールがドレスのようにきらめく美しい一品です。

【伊勢丹新宿店限定】＜MAISON FARMER＞アイスとクレープ＋ワインペアリング 1980円＋1201円～※ワインの銘柄により価格が異なります。

ミシュラン三ツ星＜L’Effervescence＞でシェフパティシエを務めた青木渚氏がレシピ開発を手がけるアイスクリーム専門店。サイズや形が理由で規格外となった素材を活用し、レストランパティシエならではの独自の組み合わせと味わいを実現しています。今回は、＜ぺろちゃんクレープ＞とナチュラルワイン専門店＜エスポアしんかわ＞とのトリプルコラボ。アイスクリームは3種類の中から選び、焼きたてクレープとそれぞれに合うワインを楽しめます。

【伊勢丹新宿店限定】＜sarkara＞ガトーバスク [no.8 利平栗と加賀棒茶] 3,401円

自由が丘＜モンサンクレール＞や銀座＜ル ショコラ ド アッシュ＞で経験を積んだ大井博司氏のブランドです。昨年12月オープンの新店で、ショコラブランドでの経験を活かし素材使いが得意。イベント限定の新作ガトーバスクは、利平栗をキャラメル加賀棒茶クリームで挟みザクザクサブレで包んだ、秋にぴったりの一品です。

＜COFFRET et COFFRET TOKYO＞サブレサレ缶 ロマラン/シトロン 3,301円

＜COFFRET et COFFRET TOKYO＞は、数々の有名店で修業を積んだパティシエール2人が立ち上げました。「宝石箱」を意味する店名に、“特別な時間”を届けたいという想いを込めた新世代ブランドで、甘くないお菓子のサブレサレ缶が人気です。ローズマリーや檸檬塩など、香りと味わいの新しい提案で、既存の型にとらわれない挑戦を続けています。

参加ブランド

sarkara / bonne idee / moco dessert / MAISON FARMER / COLOLIE / COFFRET et COFFRET TOKYO / TERROIR Daichi Okuno / fammy by Miho Sato

Next Generation Sweets 2025

会期：9月17日(水)～9月23日(火)

会場：伊勢丹新宿店 本館地下1階 フードコレクション

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/feature/foods/pickup/2409/2409_05.html



※価格はすべて税込みです。

※画像はイメージです。

※数量に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※出店店舗、出店商品が変更になる場合がございます。

※営業時間が予告なく変更になる場合がございます。